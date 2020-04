Cuarentena: los cambios de hábitos afectan más a las embarazadas

La actual pandemia mundial por coronavirus y el aislamiento social obligatorio para prevenir su expansión cambiaron los hábitos diarios. La sociedad, en general, vive entre el temor ante un virus casi desconocido y el encierro que pasa factura mental con el correr del tiempo. Dentro de la población, como parte de los grupos de riesgo, las embarazadas suman a sus temores normales el miedo frente al enemigo invisible. Por su sensibilidad a flor de piel, viven emociones más intensas y se ven más afectadas ante los cambios necesarios para evitar la propagación de la COVID-19.

“Fue una montaña rusa de sentimientos. Al principio, cuando se decretó la cuarentena, la pasé muy mal porque era un boom de información. Me angustió mucho, tenía miedo y me dormía llorando en silencio, sin que mi novio supiera. Es mi primer embarazo y me daba mucha amargura que justo se diera esta situación. Pero eso ya pasó. Ahora estoy más tranquila. En la provincia está controlado (el virus) y eso me da calma”, dice Sofía Ortiz, quien transita 12 semanas de embarazo a los 26 años y revivió emociones.

Los sentimientos de Sofía son parte del proceso que acompaña a las mujeres que esperan dar a luz en medio de la pandemia, de acuerdo a lo explicado por el equipo de Psicología de la Maternidad “Doctora Teresita Baigorria” integrado por las licenciadas María Teresa Marchioni, Luciana Griotti, Analía Ciampichini, Carolina Gioria y María José Cid Luchini. “En un contexto sin coronavirus, los miedos y la angustia son normales en cualquier embarazo. Durante el primer trimestre el temor ronda, por ejemplo, en pensar si podrán criar a un hijo, si estarán solas o acompañadas y si llegarán hasta el final. En el segundo trimestre, cuando el bebé empieza a moverse, se hacen las ecografías obligatorias y puede surgir angustia ante la posibilidad de que tenga alguna patología. Y en el último, la futura mamá tiene contracciones (preparto), entonces el miedo es al parto, a que no nazca vivo. A eso hay que sumarle todos los cambios hormonales que la mujer tiene en el cuerpo”, describió Marchioni.

Con respecto a las consecuencias de la cuarentena por la pandemia, la psicóloga dijo que “les pasa lo mismo que a todas las personas que vivimos esta situación. Hay miedo a enfermarse, incertidumbre por si le puede pasar algo al bebé y temor a salir a la calle”. Pero la diferencia radica en la “hipersensibilidad” de las embarazadas.

Victoria Masjoan es una de las obstetras en el hospital de Luján. La profesional dijo que, para evitar exponer a las embarazadas, el Comité de Crisis de la provincia implementó un nuevo protocolo. “Antes hacíamos un control por mes y ahora seis (uno cada 45 días aproximadamente). De todos modos, está dentro de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En las pacientes de alto riesgo que tienen alguna patología preexistente, como diabetes o hipertensión, por ejemplo, ese nuevo protocolo se deja de lado; las vemos todas las veces que sea necesario”, detalló. Y contó que las citan en horarios en los que hay menos gente en el hospital. Además, hacen controles domiciliarios a aquellas que viven en parajes y zonas rurales.

Hablar y llorar son dos recursos aconsejados por especialistas para descargar la angustia.

“Una embarazada es una paciente sensible al contagio de cualquier enfermedad respiratoria, por eso hay que cuidarla. En este momento tenemos unas 15 en total y a todas las citamos a vacunarse contra la gripe. La recomendación es que se queden en sus casas. Antes, algunas venían a hacer consultas más personales, fuera de los controles. Ahora a esas mismas consultas las hacen vía WhatsApp”, dijo Masjoan.

María Quiroga tiene 32 años y tuvo a Paz, su primera hija, el 22 de marzo a la 1:30 de la madrugada, en una clínica privada. La niña nació casi dos días después del inicio del aislamiento y un mes antes de lo previsto para el parto. “Como ella pesaba dos kilos y 180 gramos, a mí me dieron el alta pero la beba estuvo seis días internada en Neonatología. Yo estaba aterrorizada por dejarla sola. Encima antes de la cuarentena las visitas eran tres veces al día y a partir del aislamiento me dijeron que solo podíamos verla una hora diaria”, recordó.

Luciana Griotti, otra de las psicólogas de la Maternidad provincial, aseguró que allí el número de pacientes y su trabajo de acompañarlas no mermaron. “Sí hemos notado que aumentaron las emociones como incertidumbre y miedo, porque las pacientes muchas veces se tienen que quedar sin acompañantes. Estar sola frente a una crisis como es el puerperio (después del nacimiento del bebé) y si a eso le sumás la internación en Neonatología de un bebé, provocan más desborde emocional”, expresó.

Durante el puerperio inmediato (hasta 45 días después del parto) hay “temor, ansiedad, sensibilidad e irritabilidad”, que son las mismas sensaciones que surgen “también (en la población) en este aislamiento social obligatorio que estamos transitando todos. Aparecen en las dos situaciones”, detalló Griotti.

La tecnología se volvió fundamental frente al coronavirus. “Algo que debimos modificar son los consultorios externos. Nosotras, además de seguir las internaciones por maternidad, ginecología y neonatología, tenemos consultorio. Ahora, en vez de hacerlo presencial lo hacemos por teléfono o de manera virtual con aquellas pacientes que realmente necesitan continuar con la contención”, contó Marchioni.

Los familiares de la pequeña Paz tendrán que esperar para acunarla en sus brazos; y los allegados a Sofía, por ahora, ven cómo crece su vientre mediante fotos o videollamadas. La distancia corporal es uno de los cambios de hábitos que trajo la prevención del coronavirus. Ya habrá tiempo de besos y abrazos bien fuertes, cuando pase la pandemia.