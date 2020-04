Otorgarán permisos de 24 horas para realizar trabajos de urgencia

El Ministerio de Producción de la provincia está en pleno desarrollo de un sistema para el registro de las personas que realizan algunos oficios y que podrán trabajar solo en casos de urgencia. En esta lista entran electricistas, gasistas, plomeros y carpinteros, aunque aseguraron que podrían agregarse otras profesiones. Señalaron que el salvoconducto, que busca mantener abiertas las salidas económicas en medio de la cuarentena, tendrá una vigencia de 24 horas, pero podrá volver a pedirse en caso de no haberse concluido con la tarea.

"Estamos armando un sistema para que todo aquel que realice un oficio pueda registrarse en un listado que estará disponible para cualquier ciudadano que necesite su servicio", explicó el ministro de Producción, Juan Lavandeira.

Aseguró que el proceso para tramitar este permiso será muy similar al que ya implementaron para los deliveries. Una vez incorporado a esta base de datos, un cliente puede elegirlo y contratar el servicio. Entonces el trabajador solicita el permiso y especifica el lugar y el nombre de la persona a la que visitará para realizar el trabajo de urgencia. "Con esos datos la página emite el permiso, que tiene una duración de 24 horas, para que pueda ir de su domicilio a la vivienda donde hará el arreglo. Cuando termina la actividad, el trabajador deberá constatarlo en la misma página", detalló.

El registro se creará por única vez, pero los permisos se piden todas las veces que se necesite salir para hacer los trabajos, y son digitales, según afirmó Lavandeira.

"Estamos creando una página para que todas las personas que realicen estas actividades se registren. Creemos que podría estar lista entre hoy y mañana. Seguramente se podrá ingresar a través del sitio del Ministerio, que es http://produccion.sanluis.gov.ar/, luego ingresar en la pestaña "Coronavirus" y ahí estará junto con el resto de los permisos que hay para las diferentes actividades", aclaró.

Lavandeira manifestó que "todo el Comité de Crisis trabaja para poder ampliar lo más que se pueda y en la medida de lo posible los rubros para que todos puedan volver a su actividad".

"Ya realizamos la apertura de algunos oficios, y paulatinamente vamos a seguir habilitando, siempre y cuando dé resultados sanitariamente positivos", indicó. En cuanto al rubro albañilería, y específicamente al permiso de reactivación de las obras de construcción privadas, confirmó que está en estudio cómo realizar los protocolos de trabajo para ese sector. "Tiene que ser una medida que no traiga problemas sanitarios dentro de la provincia. No hay nada concreto en ese sentido, por eso aún no dijimos nada al respecto", resaltó.