Especialista dice que la crisis puede ser una oportunidad

La cuarentena paró las actividades comerciales y comenzó la preocupación de ciertos sectores que dejaron de tener consumidores. Además llegó la reducción de salario y los despidos para quienes percibían un sueldo. Así fue que el conferencista internacional, Andrés Panasiuk, especialista en educación financiera que estuvo el año pasado en San Luis, comentó a El Diario que para generar nuevos ingresos será imprescindible usar las herramientas disponibles y para ello poner en juego la creatividad. Además destacó que este es el momento, ya que la mayor crisis tardará unos meses más en llegar.

Panasiuk analizó que el virus llegó para quedarse y dijo que hasta por lo menos un año y medio no habrá vacuna que lo prevenga; por ende concluyó que las restricciones seguirán por mucho tiempo. “El primer desafío que se le presenta a la humanidad es aprender a convivir con la nueva enfermedad, ya que, desde el punto de vista de la economía, no es posible mantenernos encerrados hasta que llegue la cura. Es decir que habrá que reactivar las actividades comerciales en este contexto”, dijo.

En casa. Panasiuk vive en Atlanta, Estados Unidos, y visita San Luis.

"Cambiar formas de pensar"

El conferencista destacó que en la crisis están las oportunidades. Es por eso que llegó el momento de cambiar ciertas formas de pensar, de creer y de hacer para poder poner en juego la creatividad que habita en cada uno. “Hay actividades puntuales que deben empezar a ver cómo generar ingresos. Los mozos, por ejemplo. Los especialistas saben que el distanciamiento social continuará aun terminada la cuarentena. Las reuniones y los lugares muy concurridos no los veremos por muchos años. Por eso, ese tipo de emprendedores y trabajadores ya tienen que pensar cómo transformar su rubro”, anticipó sobre uno de los contenidos que tiene su nuevo libro, que escribió en San Luis.

“Las modistas, por ejemplo, considero que deberían estar ganando mucho dinero fabricando barbijos y otros elementos para la protección del personal de salud”, pensó. Y contó la anécdota de un hombre que perdió su trabajo y puso su auto para hacerles las compras a sus vecinos. “Ahora gana más que en su empleo anterior. Una mamá soltera que organizaba campamentos hizo lo mismo y hace plata ayudando a otros”, acotó.

“Hay que ser creativos y aprovechar la oportunidad para pensar qué trabajos se pueden hacer en este momento. Hay muchas alternativas. El teletrabajo está instalado y es porque gran parte de las tareas puede hacerse desde casa, sin necesidad de salir y correr riesgos de contagios”, recomendó Panasiuk desde su casa en Atlanta, Estados Unidos.

“En mi libro 'Una Prueba Como Ninguna' quiero inspirar a la gente a que sea más proactiva para que pueda encontrar fuentes alternativas de ingresos y no esperar sentados a que las soluciones lleguen del Estado. En medio del caos es posible crear una burbuja de bienestar a nivel personal y familiar. Para eso es importante poder manejar las expectativas. Aprender a ser felices con lo que tenemos y enfocarse en las necesidades y no en los deseos. Comprender el concepto de la prosperidad integral que no solo se basa en los recursos materiales”, anticipó sobre aspectos de su obra que saldrá en julio en formato digital.

Contó que es muy común que las personas no cambien ciertas formas de ser porque está en la naturaleza de cada uno seguir patrones que alguna vez funcionaron. “Hacer las cosas siempre igual nos hace más eficientes. Nos perfeccionamos en un estilo y el cerebro se acostumbra. En momentos de crisis decimos que hay que pensar fuera de la cajita en la que vivimos. Pero ahora se nos impone romper esa caja y crear una totalmente distinta, con la premisa que todo está lleno de oportunidades”, destacó.

Aseguró que para conseguir las metas es importante mantener la esperanza: “Es una parte muy importante para poder mitigar el miedo que produce la incertidumbre de no saber, ni conocer lo que pasa. Para eso es importante decir y hacer cosas que nos mantengan en una actitud positiva con la convicción de que lo que vivimos no será permanente. Como dicen los gringos: si la vida te da limones, haz limonada”.