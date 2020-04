Cuarentena brutal: Slipknot subió a YouTube su concierto en el Festival Download 2019

Sumándose a la iniciativa de muchas bandas, los enmascarados de Iowa se ponen al día con sus fanáticos en período de cuarentena con uno de sus mejores conciertos del año pasado. Se trata de la presentación en el Download Festival en Inglaterra, uno de los shows más masivos de la temporada anterior.

Este fue un gran concierto porque la banda aprovechó para mostrar un set bien variado que incluye nuevas canciones de su bien recibido último álbum “We Are Not Your Kind”, como “Unsainted” o la previamente estrenada “All Out Life”, junto con sus clásicos “Spit it Out”, “People=Shit” o “Before I Forget” y “The Heretic Anthem”, entre otras.

La banda conformada por Corey Taylor, Craig Jones, James Root, Mick Thomson, Shawn Crahan y Sid Wilson, Slipknot, fue uno de los grandes exponentes en el Download Festival 2019, que será retransmitido en el canal oficial de YouTube de KnotFest.

“Estrenaremos nuestra presentación de Download Festival 2019 a través de KnotFest. Vman estará en el chat de YouTube viendo y respondiendo preguntas. Sintonice en knotfest.com”, indicó la banda en su post de Facebook.

En su estreno online, la transmisión fue realizada a través de la web https://www.knotfest.com/.

Por otra parte, Slipknot también publicó en línea su documental “All Out Life”

Con su estreno consumado hace algunas semanas y con varios clips de adelanto, Slipknot lanzó sus actuaciones en la BBC, pero nunca publicaron el documental adjunto “All Out Life”. Eso hasta ahora, ya que el documental de una hora de duración está disponible y en alta calidad.

El registro se suma a otros documentales que han dado cuenta de varios pasos en su historia y esta vez presenta entrevistas, toda la actuación de la BBC y algunas imágenes detrás del escenario.

Su comunicado indica: “Una visión única y fascinante de la carrera y las controversias de una de las bandas de Heavy Metal más exitosas y polémicas de todos los tiempos: Slipknot. La película combina nuevas entrevistas, acceso al backstage y una sesión exclusiva en vivo del grupo de nueve integrantes, presentando seis pistas que definen su carrera en los legendarios Maida Vale Studios frente a una audiencia íntima. Las seis pistas, una de cada uno de los álbumes de la banda, transportan al grupo, reconocido por muchos como uno de los actos en vivo más extremos de la historia, desde sus shows habituales en arenas hasta un entorno único, íntimo e intenso. La película destaca la fenomenal carrera de 25 años de la formación, revelando cómo uno de los grupos más implacables y de sonido intenso ha tenido problemas con la bebida, las drogas, la depresión y la muerte de un miembro de la banda, que encabezó las listas, superó a sus compañeros y ganaron un Grammy en el camino, mientras se mantiene tan audaz, intrépida y estimulante como siempre.”