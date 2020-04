"La música me cambió totalmente la vida", resumió el rapero Lit Killah

El cantante argentino de hip hop Lit Killah, cuyo videoclip "Apaga el celular" ostenta más de 90 millones de visitas en YouTube, y acaba de lanzar un videojuego que en solo dos semanas tuvo casi un millón de bajadas, aseguró que la música urbana le "cambió totalmente la vida".

Lit Killah es Mauro Román Monzón, un millennial nacido en octubre de 1999 en González Catán, partido de La Matanza, quien desde pequeño comenzó a participar en las riñas de gallos de las plazas del municipio más populoso del conurbano.

En 2016 se tomó el 86 hasta Parque Centenario y Parque Rivadavia para participar de las batallas de El Quinto Escalón, donde se ganó el respeto de Duki, Ysy A y Dtoke, y antes de bautizarlo como Lit Killah, le decían “Ametralladora” por la velocidad con la que rimaba.

Apenas dieron de baja El Quinto Escalón, Killah grabó las canciones “Destroy”, “Una vez más”, “Apaga el celular” y “Bufón”, algunas de las cuales llegan a los 90 millones de visitas en YouTube e igual cantidad de pasadas en Spotify.

Fue uno de los primeros artistas en firmar con una multinacional discográfica como Warner y eso lo llevó a grabar con grandes productores de beats latinos y anglo, y hacer participaciones en canciones con Big Soto, Randy, la uruguaya Agus Padilla, el brasileño Papatinho y JD Pantoja.

“Cuando editamos ‘Apaga El Celular’ tuvo mucha repercusión y todo cambió: esa fue la puerta que me introdujo más en la movida y me llevó a hacer todo lo demás”, aseguró Lit Killah.



“Me acuerdo que escuchaba rap desde muy chico, ya casi no tengo memoria pero lo que me acuerdo es que ningún tema me marcó al principio. O sea, no es que me daba tanto interés”, respondió al ser consultado por el disco o la canción con la que descubrió el rap y el freestyle. “El primer tema de rap que me introdujo en la movida y que me gustó fue uno de Eminem con 50 Cent, se llama ‘You don't know’. Ese tema fue el que me introdujo en la movida. Mi primera competencia en La Matanza fue una en una plaza de Oro Verde en el Kilómetro 36; esas fueron mis primeras competencias”, dijo.

Hace dos semanas lanzó el videojuego "LIT Killah The Game" para celulares con ritmo y música disponible para IOS y Android. Y se puede jugar desde el teléfono con los hits de Lit Killah: “Bufón”, “Eclipse”, “Si te vas”, “Apaga el celular” y “Tan bien”, con un éxito gamer de un millón de bajadas en dos semanas.

“El videojuego era un proyecto mío a futuro, era una idea que tenía la cabeza. Yo a cada uno que me cruzaba le decía ‘vas a ver que en un par de años voy a tener un juego’, pero como chiste. Se lo conté a mi manager y a Warner Music Argentina se ve que les gustó la idea y se pusieron en marcha. Un día me llamaron, me dijeron que fuera a un estudio. Me pusieron un traje y empecé a cantar. Ahí captaron mis gestos y mis movimientos, todo eso. Ahí fue que me dijeron ‘bueno, vamos a hacer un juego’. Qué locura, ¡no lo podía creer! Para mí el proyecto quedó ahí por un tiempo, yo estaba tranquilo. Al tiempo vinieron a mostrarme el juego y estaba superavanzado. Lo vi, estaba perfecto, solo sugerí unos detalles mínimos y, bueno, ahora la está rompiendo: tuvo 150.000 descargas el primer día y 450.000 en una semana. Además, estuvo en el Top 1 del Apple Store y Google Play durante tres días. Es una locura lo que está pasando. Yo fui de viciar mucho con el LOL, estaba ‘muy vicio’ con la Play 2. Hace poco que tengo la Play 4 y empecé a jugar con esa consola y mi juego favorito es God of War”, reconoció el joven rapero.

Con una seguidilla de canciones que fueron hits apenas las editaba, como “Apaga el celular”, “Destroy”, “Si te vas" y "Eclipse”, su carrera explotó. “Mi vida cambió completamente por esos temas, especialmente ‘Apaga el celular’, que tuvo una repercusión superpesada para el tiempo en el que se está sacando el tema, porque me acuerdo que no tenía casi seguidores, tenía 10.000, que es bastante, pero comparado con ahora no era mucho, porque ya tengo 3 millones y medio de seguidores. Cuando editamos ‘Apaga el celular’ tuvo mucha repercusión y todo cambió: esa fue la puerta que me que me introdujo más en la movida y me llevó a hacer todo lo demás”, aseguró Lit Killah.



