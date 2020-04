Eto'o y Drogba explotaron tras la propuesta de dos médicos franceses

Samuel Eto'o y Didier Drogba tildaron de racistas los dichos de dos médicos franceses que propusieron hacer pruebas de vacunas en el continente africano. "No somos conejillos de indias, África no es un laboratorio de pruebas", sostuvo el marfileño y el camerunés los insultó a través de su cuenta de Instagram.

Los doctores Jean-Paul Mira y Camille Locht, en una entrevista realizada por un canal de televisión gala, plantearon el miércoles la posibilidad de probar la vacuna BCG -usada para proteger contra la tuberculosis- en África.

"Si puedo ser provocativo, ¿no deberíamos estar haciendo este estudio en África, donde no hay máscaras, ni tratamientos, ni reanimación? Un poco como se hace en otros lugares para algunos estudios sobre el sida. En las prostitutas, intentamos cosas porque sabemos que están muy expuestas y que no se protegen a sí mismas ", argumentó Mira, quien tuvo la aprobación de su colega.

Esas afirmaciones tuvieron un rechazo inmediato y rotundo por parte de Eto'o en su cuenta de Instagram, quien calificó a los médicos de “asesinos” y les dedicó también insultos tales como "hijos de p..." y "mierdas".

Drogba, a través de Twitter, se plegó a la posición del camerunés y sostuvo que "no somos conejillos de indias, África no es un laboratorio de pruebas. Me gustaría denunciar esas palabras denigrantes, falsas y, sobre todo, profundamente racistas".

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.



Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv