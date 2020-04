Caso Magalí Morales: declararon una doctora y el médico forense

Muchas dudas y pocas certezas. Declaró Daniela Fogel, la médica del Hospital de Santa Rosa del Conlara que examinó a Florencia Magalí Morales tras ser arrestada por incumplir la cuarentena. La profesional señaló que cuando atendió a la mujer la notó “exaltada y con bronca hacia la Policía”; dijo que la revisó y que no constató más heridas que un pequeño hematoma en su cuello del que refirió que podría haber sido causado por un golpe o un beso.

Por otra parte, el forense Gustavo Lafourcade Durán fue citado el viernes pasado y admitió que "cometió algunos errores técnicos en los primeros informes" que elevó por lo que en total realizó tres en los que detalló que la víctima tenía hematomas en la muñeca, en el antebrazo y en ambas rodillas, según contó el abogado de la familia de Morales, Santiago Calderón Salomón.

El letrado dijo que solicitó que Fogel declarara para saber cuál era el estado de Morales ese domingo 5 de abril a las pocas horas de quedar detenida en la Comisaría Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara. La mujer, de 39 años, fue hallada muerta ese día en una celda de la dependencia.

“Fogel dijo que Morales llegó muy exaltada contra la Policía, pero no especificó por qué. Dijo que no tenía indicios de haber consumido alguna sustancia o alcohol y que cuando entró y habló con ella prestó excelente predisposición, que era amable. Contó que revisó su cuerpo entero y no constató ninguna lesión. Es decir que para entonces Morales no había hecho resistencia a la autoridad y las lesiones que aparecieron en la autopsia son posteriores al chequeo médico”, contó Calderón Salomón y agregó que la médica no consideró suministrarle algún sedante a Morales por su estado de exaltación porque a ese sentimiento solo lo presentaba para con la Policía y no a nivel general.

Podría pedir una reautopsia

Para el abogado es importante que le realicen una reautopsia para resolver varios puntos del hecho que a su entender aún no están claros. “El forense en la audiencia hizo mea culpa y planteó por qué realizó tres informes y no uno como se hace por lo general. Expresó que fue por errores técnicos que lo llevaron a ampliar su tarea; en los primeros no señaló ninguna lesión y en los posteriores sí. Dijo que omitió manifestar que había lesiones, pero no especificó el porqué”, agregó Calderón Salomón para quien ese punto no es un detalle mínimo.

Según detalló la fuente, las lesiones que el forense omitió en principio fueron un hematoma en la cara inferior de la muñeca, uno en la cara posterior del antebrazo izquierdo y uno debajo de cada rodilla. “Manifestó que las mismas podrían ser signos de defensa y que las del antebrazo y la muñeca podrían ser por una detención forzosa. Aclaró que fueron provocadas cuando Morales estaba en vida y que no eran letales si no de forcejeo”, agregó.

Otro de los puntos por los que fue indagado Lafourcade fue sobre el tiempo que transcurrió entre la muerte y la autopsia. Según el letrado, el cuerpo estaba autorizado para ser examinado desde las 20 del mismo día del hecho y finalmente fue revisado al otro día al mediodía.

“Dijo que no consideró necesario hacerla de inmediato, pero que sí era importante que no pasaran varios días. Nosotros consultamos con otros especialistas y ellos apuntan a que era importante realizar la autopsia inmediatamente en este caso que es atípico, sobre todo para resguardar la cadena probatoria y así evitar que se saquen o se pongan elementos”, aseguró.

Durante la audiencia el forense también relató que cuando llegó a la comisaría halló al cuerpo en decúbito dorsal en el piso y que el cordón o la soga con la que presuntamente Morales se había ahorcado aún colgaba de la bisagra de la puerta de la celda. En cuanto a ese elemento dijo que si bien no lo aseguraba podría ser el elemento empleado con base en las características del surco que la víctima tenía en su cuello.

Calderón Salomón señaló que le consultaron por qué no examinó el cráneo y él respondió que solo hizo “un pantallazo exterior” y que no consideró examinarlo porque no constató ningún daño en él. Para el letrado hubiera sido importante que lo hiciera y así descartar golpes en él y algún tipo de secuelas.

“En relación al cuello de la víctima, que es lo mejor que se ha trabajado, se le preguntó por qué no solicitó una biopsia para descartar que ella pudiera haber estado con vida antes del posible estrangulamiento y dijo que no lo vio necesario porque no tenía mayores dudas respecto del estrangulamiento aunque no confirmó que ese fuera el medio”, contó el abogado y agregó que al consultarle si existía algún tipo de golpe o maniobra que llegara al mismo resultado, es decir a asfixia mecánica, respondió que sí, que un golpe certero en la nuca podría provocarlo.

“Es decir que él no descarta que con un golpe se haya logrado ese resultado y después creado ese surco. Esas dudas surgen y consideramos que cada vez se abre más la posibilidad de un posible homicidio o suicidio inducido”, resaltó la fuente.

En cuanto a la zona genital de la víctima, el forense señaló que estaba en perfecto estado aunque no especificó detalles. “Dijo que solo hizo un examen exterior y que no hizo más porque no investigaba un abuso si no un suicidio”, contó el letrado.

Para Calderón Salomón el informe forense está incompleto. Resaltó que no le realizó un test de embarazo al cuerpo de Morales dado que había una versión de que sí lo estaba, que no tomó hisopados para determinar con qué tenía sus pantalones mojados y determinar si era sangre, semen o simplemente orina como el médico refirió. El profesional se limitó a justificar nuevamente que no realizó esas pruebas porque no investigaba un abuso.