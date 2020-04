La lucha contra la violencia en el trabajo es una prioridad

El gremio de estatales ATE puso en marcha el 11 de marzo el Departamento de Mujeres, Géneros y Diversidad para acompañar y formar a las mujeres víctimas de violencia de género, y además para generar campañas de difusión y concientización sobre los problemas que atraviesan en sus lugares de trabajo. La vocal de la comisión directiva del sindicato, Alejandra Bruno, está a cargo de ese espacio. “Por suerte las mujeres nos estamos animando a hablar más y confiar, aunque la Justicia todavía es muy lenta, pero debemos conocer cuáles son las leyes que tenemos y de a poco hacerlas cumplir”, comentó. “Así tratamos de contenerlas para que haya prevención y, además, ir erradicando estos tipos de violencia. Por supuesto que estamos abiertas a las inquietudes de todas nuestras afiliadas y también abrimos nuestras capacitaciones a los varones, porque ellos deben estar interiorizados para que nos ayuden a terminar con estos tipos de malos tratos”, agregó.

Recordó que dentro de la CTA Autónoma, a la que su gremio pertenece, existen sanciones ante cualquier tipo de violencia de género que protagonice un afiliado, delegado u autoridad a partir del protocolo que está activo desde el año pasado. También señaló que otros sindicatos locales como ADU y CTA cuentan con una secretaría de género y que “otras sindicalistas trabajan la perspectiva de género y ayudan a las mujeres en la contención, pero lo hacen más por su cuenta que por interés de la organización a la que pertenecen”. “Lo que sí hacemos con varios gremios es participar de las actividades que se organizan para las fechas donde conmemoramos a las mujeres”.

Hizo un diagnóstico sobre la realidad que deben enfrentar a diario: “Todavía vemos en algunos gremios que los varones no dejan participar a las mujeres en la toma de decisiones y, de hecho, cuando nos juntamos con afiliadas de otros gremios nos comentan que vienen a las reuniones y escuchan, pero no pueden participar después de la marcha que organizamos o no las dejan ni aparecer en las fotos de prensa donde anunciamos las actividades. Eso demuestra que todavía están dominadas por la autoridad de su gremio. Sin embargo, noto que han empezado a participar más y se animan a más”.

“A las mujeres —protesta —, en nuestros trabajos todavía nos cuesta porque tenemos que estar siempre demostrando que estamos a la altura de un varón, que somos más capaces, que tenemos disponibilidad horaria y que estamos dispuestas a no tener más hijos. Todavía hay mucha desigualdad laboral, porque a la mujer se nos asigna más el rol de procrear y no el de producir”.