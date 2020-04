Asisten con oxígeno al primer ministro del Reino Unido

El primer ministro del Reino Unido, Boris Jhonson, es asistido con oxígeno en el Hospital St Thomas ubicado en Londres, centro de salud al cual ingresó al domingo tras no poder recuperarse en su domicilio de un cuadro persistente de coronavirus, confirmado el 27 de marzo.

Señalaron que en el hospital el mandatario, de 55 años de edad, será sometido a exámenes adicionales, aunque señalaron que a pesar de estar internado, Jhonson permanece al mando del estado y está informado de todas las actividades gubernamentales de relevancia.

“Por recomendación de mi doctor, fui al hospital para realizarme tests de rutina debido a que todavía experimento síntomas de coronavirus. Estoy de buen ánimo y en contacto con mi equipo, trabajando juntos para combatir el virus y mantener a todos seguros”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.