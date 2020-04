Manuel Tolosa: un poco de inspiración

Dentro de las comodidades de su casa en la Villa de Merlo, Manuel Tolosa armó su propio estudio musical donde los instrumentos son moneda corriente y la creatividad vuela como si fuera un barrilete libre en el cielo azul merlino. El aislamiento obligatorio lo llevó a un estado de creación pura y mientras pasan las horas del día, su cabeza no para de componer nuevas canciones.

"Me siento inspirado, en los momentos más sensibles es donde escribo y me relajo. Tengo mi propio 'home estudio' y está genial porque también interfiero con distintos amigos que se quieren sumar a los proyectos que surgen de la nada", contó Manuel, que conforma el grupo DAC2.

"Junto con mis compañeros o colegas nos mandamos distintas pistas musicales y aprovechamos el encierro para armar videos que luego subimos a las redes o quizá sean proyectos más grandes un poco más adelante. Siento que es un buen momento para estar activo", expresó.

Además, agregó que le dedica tiempo a la música, no solo en ejecutar los instrumentos o componer, sino también en escuchar aquellos discos que en la rutina normal no puede apreciar del todo. "En la vorágine del día a día se complica dedicarle una hora o dos horas a los discos que tengo en casa. En esta soledad, no es lo mismo sentarse a escuchar un disco con atención que hacerlo con los auriculares y la cabeza en otra cosa", concluyó el cantante.