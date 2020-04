En medio de la pandemia, Mabe despidió a 80 trabajadores y suspendió a 120

“Hemos pasado por otras situaciones en las que el cuerpo de delegados y el sindicato han sido muy flexibles para poder mantener la fuente laboral y para que la empresa continúe en la provincia, pero ya es demasiado”, se quejó Roberto Gómez, secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), respecto a la suspensión de 120 trabajadores de la fábrica de electrodomésticos Mabe y al despido de otros 80 que estaban contratados. La decisión de la patronal, que los tomó por sorpresa la semana pasada, se da en medio de la pandemia de coronavirus y con un decreto presidencial que prohíbe suspensiones y despidos mediante.

En diálogo con el programa radial Información Sin Ruido, de FM Ciudad, Gómez explicó que hace unas semanas “el cuerpo de delegados y el sindicato habíamos estado en contacto con la empresa. En esa ocasión nos plantearon una posible suspensión, pero le dijimos que no iba a ser factible porque la empresa no estaba en condiciones de suspender porque su situación es contraria a la que viven a otras empresas, más de venir con una superproducción”.

“Le dijimos que no, que como sindicato y como cuerpo de delegados le rechazábamos la suspensión”, continuó, pero “ellos se basaron en un preventivo de crisis que ya venció”.

El sindicalista recordó que, fruto de la crisis económica causada por el gobierno anterior, Mabe presentó un preventivo de crisis a fines de 2018 y que tenía validez hasta el 1º de marzo pasado. Una vez vencido, la patronal y el gremio mantuvieron dos reuniones en Buenos Aires para tratar de llegar a un acuerdo y renovar esa medida preventiva.

“Ante el pedido para la renovación del preventivo de crisis nosotros le hicimos dos propuestas a la empresa en beneficio de los trabajadores, debido a lo que vienen cediendo desde el 2018”. “Vimos que era el momento en el que se le podía pedir a la empresa, porque ingresaban personal contratado día a día, de a cinco, de a diez personas, y hasta de 15 o 20. Tanto así que llegó a tener una totalidad de 80 contratados con la posibilidad de tener 20 trabajadores más, que estaban siendo encuestados. Debido a esta pandemia se frenó todo, pero la empresa venía trabajando muy bien”, aseguró Gómez.

Pero a pesar de ese buen pasar, la firma no accedió a los pedidos del gremio y las dos reuniones que mantuvieron en Buenos Aires cerraron sin acuerdo.

“De repente, el día 26 (de marzo) Mabe nos avisa que se homologó ese acuerdo. No podemos ver el expediente hoy en día para saber por quiénes está firmada esa homologación”, se quejó, y aclaró que el convenio se firmó con la venia del Ministerio de Trabajo de la Nación, y en eso se basaron para “poder suspender a los trabajadores con el 70% del sueldo”.

El secretario de la UOM detalló que la suspensión corre del 1º al 19 de abril, que la fábrica hoy en día permanece cerrada y que la firma dejó “sin trabajo a los 80 contratados sin comunicarles nada. Solamente hubo una comunicación general, pero para ellos era una situación aparte y no les informaron en qué situación quedaron. Ellos no van a cobrar nada. Lo único que nos dijeron es que la agencia de contratación es la que se tiene que hacer cargo, pero hay un decreto por el cual la empresa no puede despedir”, sentenció.

“Como sindicato, hoy en día no podemos hacer mucho porque no hay ministerios, entonces no podemos hacer presentaciones para pedir audiencias”, aunque Gómez adelantó que ya trabajan con sus asesores letrados para hacer todas las presentaciones pertinentes por los 200 afectados apenas cese la cuarenta dispuesta por Nación.