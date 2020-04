Correa: condenado por el delito de cohecho agravado

El ex presidente de Ecuador, condenado a ocho años de prisión e inhabilitado para cargos públicos por corrupción en calidad de autor mediato. Fue sentenciado a pagar daños y perjuicios.

En medio de estrictas medidas de seguridad sanitaria por la pandemia de coronavirus, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Ecuador condenó este martes a ocho años de prisión y 25 de inhabilitación para ocupar cargos públicos al ex presidente Rafael Correa por delitos de corrupción.

El diario La Hora informó, incluso, que el ex presidente deberá emitir una expresión de disculpas por su caso, en español y en quichua, y a costear la colocación de una placa en la Presidencia de la República del Ecuador en la que debe leerse una manifiesto sobre ética en el ejercicio de la función pública.

Desde Bélgica, el país natal de su esposa y el lugar donde vive con su familia desde que dejó la Presidencia en 2017, Correa rechazó el veredicto y lo calificó de "mamarrachada", a la vez que acusó a los jueces del tribunal de querer boquear su candidatura en las elecciones generales del año próximo.

"Bueno, esto era lo que buscaban: manejando la justicia para lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años. De tu voto depende que esta pesadilla acabe", escribió el ex mandatario en Twitter.

Más tarde, le dijo a la agencia de noticias EFE que el objetivo de la condena era principalmente evitar su futura candidatura.

"Están desesperados para cumplir con los tiempos e inhabilitarme para las próximas elecciones porque saben que si yo puedo regresar les ganamos las elecciones, y ampliamente", denunció Correa, quien cuestionó la "urgencia" del veredicto en medio de una pandemia que tiene paralizada a gran parte del país y el Estado ecuatoriano.

El juicio, con una veintena de imputados, duró menos de dos meses.

Pese a la condena en ausencia, el ex mandatario advirtió que volverá al país y presentará su candidatura.

"Y yo regreso, así me metan preso, pero que me dejen registrar como candidato. No lo van a hacer", sentenció.

El llamado Caso Sobornos nació en abril del año pasado con una denuncia periodística basada en las anotaciones de la libreta personal de la ex jueza constitucional Pamela Martínez, sindicada por la Justicia y distintos medios como ex asesora del gobierno de Correa, Martínez, quien fue condenada a más de tres años de prisión, dijo que en 2018 decidió escribir detalladamente el esquema de corrupción que, sostuvo, funcionó entre 2012 y 2016.

