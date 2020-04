Ansiedad e insomnio acechan a los chicos en la cuarentena

El insomnio, la angustia y la ansiedad afectan a niños y adolescentes en esta cuarentena. Una integrante de la Comisión de Emergencia y Catástrofe del Colegio de Psicólogos informó que hasta el momento recibieron 30 consultas referidas a estas problemáticas. La mayoría de las llamadas son de la ciudad capital, mientras que las restantes llegan de zonas aledañas.

La licenciada en Psicología e integrante de la comisión, Paola Sepúlveda, comentó que de los 30 llamados 24 fueron realizados por chicos de entre 13 y 20 años, mientras que los restantes los solicitaron padres de menores de 5. Precisó que estos últimos al no poder expresar con palabras lo que les sucede hacen berrinches, golpean los juguetes o lloran sin ningún motivo.

Destacó que los adolescentes a partir de los 13 años pueden consultar sin el consentimiento de la familia y por propia voluntad. Además explicó que hay una ley que los ampara. "A la mayoría le cuesta hablar de lo que le pasa, por eso es excelente que requieran la atención", dijo y detalló que depende de la consulta cuál será el profesional que se le designe, ya que cuentan con una comisión para cada rango etario.

Las consultas más recurrentes de este grupo están relacionadas principalmente al insomnio, la ansiedad y la angustia. “Antes de la cuarentena debían dormirse a una hora determinada para ir a la escuela y hacer actividades extracurriculares, que hoy no las tienen y al no haber límites se quedan hasta tarde con las redes sociales, o chatean con amigos”, explicó la especialista.

Destacó que las herramientas para contenerlos son las mismas que para los adultos, primero tratan de calmarlos y luego les brindan técnicas de respiración y relajación para disminuir la ansiedad. Asimismo, les recomiendan leer un libro, ya que al hacerlo de noche les dará sueño, como también evitar el uso de los dispositivos tecnológicos porque la luz de estos activa el cerebro.

Sobre los niños menores de 5, precisó que al no poder expresar con palabras lo que les sucede, lo hacen a través de distintos comportamientos que los padres no saben comprender y se sienten sobrepasados, como por ejemplo golpear los juguetes, llorar de la nada o estar enojados constantemente. Resaltó que lo principal es hablarles de lo que sucede, no sobrecargarlos de información, sino más bien que sean respuestas cortas a lo que preguntan.

Para los más inquietos aconsejó realizar juegos de mesa, charlar y por sobre todo ponerles límites y crear una rutina, como levantarse a una hora determinada, hacer las tareas del colegio y tener un espacio recreativo. “Lo importante es que los padres se pongan de acuerdo y bajen lineamientos claros para no producir confusión”, destacó.

El primer contacto con los pacientes es por medio de una comunicación telefónica y luego, mediante videollamadas. Explicó que los niños y adolescentes son flexibles para adaptarse a cualquier situación, ya que luego del aislamiento social, preventivo y obligatorio pueden volver a su vida habitual con mayor facilidad.

Cualquier ciudadano puede solicitar contención o apoyo psicológico por medio del correo electrónico emergencias.psico.sanluis@gmail.com o llamar a los teléfonos de la Autopista de la Información: 2664452000 y 2664452010. También mediante la página de Facebook Emergencia Psico San Luis.



Aislamiento obligado. Pone a prueba los vínculos intrafamiliares.

Cómo mejorar la convivencia con niños y adolescentes

El Cuerpo Profesional Forense (CPF) del Poder Judicial de la provincia recomendó reforzar el diálogo con niños y adolescentes para sobrellevar de la mejor manera el aislamiento social.

El objetivo es “aportar a la convivencia familiar a partir de la consideración de las necesidades de la niñez”, expresa un comunicado de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial.

En San Luis hay 130.000 menores de 18 años, informa el comunicado, con base en estadísticas del último censo nacional y de Unicef. “En el debate público no se ponen en juego las necesidades de las infancias en el confinamiento, como si se tratara únicamente de un problema de la adultez”, afirma la nota.

“Ante esta situación, las recomendaciones aspiran a tener en cuenta las necesidades de la infancia y aliviar a quienes cuidan de ella. Las mujeres son las más afectadas, ya que, según la última medición del Indec, destinan 6,4 horas diarias a las tareas domésticas, y los varones declaran dedicarles 3,4 horas diarias (2013)”, detalla.

Las recomendaciones para llevar una mejor convivencia familiar son: reforzar el diálogo, el apoyo y la empatía porque “la falta de actividades de socialización puede generar decepción, frustración, enojo y/o tristeza, más aún en el caso de adolescentes, dado que el grupo de pares es fundamental”.

El segundo consejo es “explicar lo que sucede y las medidas a tomar, con un lenguaje adaptado a la edad y capacidad de comprensión de cada niño, niña y adolescente”.

Recomiendan, además, “construir la empatía escuchando sus preocupaciones de manera amorosa y atenta, porque los/las niños, niñas y adolescentes suelen percibir la emoción de sus adultos referentes”. Otra sugerencia es organizar una rutina diaria y las actividades escolares. “En este contexto pueden aumentar los sentimientos de frustración y los conflictos. Es recomendable establecer un descanso entre tareas o dejar para otro momento las que requieran una mayor capacidad de atención”.

El último consejo es evitar la sobreexposición a la información. El CPF recomienda usar recursos virtuales para explicar la enfermedad, como “Rosa contra el virus” y “¡Hola! Soy el Coronavirus”, que se encuentran gratis en internet.

Si se necesita ayuda profesional están disponibles el Servicio de Apoyo y Contención Psicológica y el Colegio de Psicólogos a través de los números 4452000 o 4452010 y el email emergencias.psico.sanluis@gmail.com