El plantel profesional de Patronato realizará una donación de sangre

Los jugadores de la Primera, Reserva y deportistas de otras disciplinas de Patronato de Paraná donarán sangre. Lo harán de manera solidaria, ante la falta de sangre y plasma que se generó por la pandemia del coronavirus.

"Hace tres semanas que estamos coordinando con el banco de sangre del hospital San Martín para organizar una campaña de donación, porque con la cuarentena disminuyó la capacidad de recolección", indicó Esteban Quinodoz, vicepresidente del club paranaense.

El dirigente contó acerca de la donación: "Será el lunes 13, desde las 8 hasta las 11 u 11:30, dependiendo de la cantidad de donantes. Hubo buenas respuestas de diferentes disciplinas, como el básquet, vóley, patín y el fútbol, obvio".

Entre los futbolistas habrá integrantes del primer equipo que no viajaron a sus ciudades de origen por la cuarentena y que participarán de dicho acto solidario, más allá de que el vicepresidente no quiso revelar sus nombres, mencionó: "Parte del plantel de Reserva y de Primera nos acompañarán".

En tanto, Quinodoz dejó en claro que la donación será solo entre disciplinas que participan de la actividad diaria de la institución: "Nos manejamos a través de las subcomisiones porque la capacidad de recolección es alrededor de 35 personas, no más de 40. No se puede hacer un llamado masivo y, además, hay que ser prudentes con el movimiento de gente".

Al ser consultado acerca de la vuelta del fútbol, indicó: "No hay apuro. Si es fuente de propagación de contagio, el fútbol puede seguir quieto y no meterse en el negocio del mismo para distracción. No hay nada definido de las políticas que se llevarán adelante".

