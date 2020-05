The Rolling Stones publicarán en YouTube sus shows ofrecidos en el país

Queen hizo una nueva versión de "We are the champions" y se la dedicó a los médicos

"Al igual que nuestros padres, abuelos y bisabuelos lucharon por nosotros en ambas guerras mundiales, estos valientes guerreros en primera línea son nuestros nuevos campeones", dijo el guitarrista Brian May.

La nueva canción “You are the champions" está acompañada por un video que alterna imágenes de los músicos tocando con escenas de médicos y enfermeros de todo el mundo realizando sus tareas.

El guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor de la legendaria banda Queen, reversionaron la canción “We are the champions” junto con el cantante Adam Lambert y se la dedicaron a los trabajadores de la salud que luchan contra el coronavirus.

Con la ayuda del cantante Adam Lambert lanzaron la canción "You are the champions", con un video inspirado en los trabajadores de la salud.

El guitarrista y el bajista estuvieron acompañados por Adam Lambert. Foto: internet.