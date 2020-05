Agua: los camiones vuelven a la zona sur para mitigar el efecto del nuevo corte

Desde el municipio capitalino informaron que este martes implementarán un nuevo operativo de abastecimiento para los vecinos, aunque aclararon que no cubrirían ni el 1% de la demanda.

Postergar el lavado de ropa, el riego de plantas y veredas y evitar cualquier derroche innecesario de agua. Ése es el concejo que la Municipalidad de San Luis les dio a los vecinos de la zona sur de la capital, que desde la madrugada de este martes se verán afectados por un nuevo corte del suministro de agua potable por el arreglo de una pérdida en el acueducto Río Grande. Para mitigar los efectos, la Comuna implementará un nuevo operativo de abastecimiento con camiones para los barrios afectados, aunque aclararon que no llegarían a cubrir ni el 1% de la demanda.

Tras pasar varios días sin suministro, los vecinos de al menos 10 barrios volverán a sufrir la falta de un servicio esencial, esta vez por una fuga en el acueducto descubierta a la altura de El Trapiche.

“No sabemos si es una fisura o una fuga. El personal de San Luis Agua va a saberlo recién mañana (por este martes), tipo 10 de la mañana, cuando logren descubrir el caño, que en el sector de la pérdida está enterrado a 1,5 o 2 metros bajo tierra”, explicó este lunes Claudio Pomiro, subsecretario de Redes y Servicios de la Municipalidad.

“El suministro se va a cortar a la una de la mañana de este martes. En la planta (potabilizadora) el golpe se va a sentir a las cinco de la mañana; la gente lo va a notar inmediatamente después”, comentó el funcionario, que sugirió a los vecinos hacer un “cuidado intensivo del agua, que la usen para las necesidades básicas”.

Al no saber aún qué tipo de arreglo deberá hacerse, Pomiro planteó dos escenarios posibles: “Si el corte fuera de 24 horas, y restituyeran el agua, no alcanzaríamos a vaciar las redes y en 24 o 36 horas máximo podríamos restituir el servicio. Si el arreglo excede ese tiempo ya se nos vaciarían las redes, y llenarlas al 100% demandaría casi 48 horas después de que llegue el agua” a la planta de la Aguada 2, que es la que se verá afectada y que abastece a la zona sur.

“Van a haber camiones girando en cada uno de los barrios afectados para la gente que no tenga tanques, ya que hay varias viviendas que no lo tienen y que se manejan directamente con el agua de la red”, adelantó, y luego sentenció: “Sí hay que dejar en claro que los camiones que van a estar dando vueltas no llegan a cubrir el 1% de la necesidad de los barrios del sur y que hay camiones que no tienen las bombas para llenar los tanques, que es lo que la gente pretende”.

“Los camiones están como para dar una asistencia. Llenar baldes y tachos pero en la puerta (delos hogares), porque si nos pusiéramos a llenar los tanques de cada barrio directamente pasaríamos una semana por barrio y no terminaríamos nunca”, explicó.