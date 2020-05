Choferes del transporte urbano harían paro en Villa Mercedes

La UTA informó que aún no les pagaron el sueldo y esperarán hasta este lunes a las 18, como el interurbano, para confirmar si frenan por tiempo indeterminado.

Este lunes, cuando el reloj marque las 18, iniciará la hora señalada para las decisiones. Hasta ese horario los choferes del transporte urbano de Villa Mercedes esperarán que les depositen la totalidad del sueldo de abril. “Sol Bus aún no pagó nada del salario. Hoy a las 8 empezamos con una asamblea de punta de línea en Mercedes y a las 18 se van a adherir a la asamblea que haremos con los del interurbano. Si mañana (martes) no están depositados los sueldos, los servicios no van a salir a la calle”, adelantó el secretario general de la UTA San Luis, Iván Piñeyro. Y descartó que Transpuntano se sume al paro por tiempo indeterminado porque “pagaron todos los salarios”.

Piñeyro manifestó que las empresas del interurbano solo abonaron entre 10 mil y 15 mil pesos y que no llegan a cubrir el 50 por ciento de los sueldos de los choferes.

“Relaciones Laborales intimó a las empresas a pagar los sueldos en 24 horas hábiles. Eso fue el viernes a las 18, por lo que este lunes a la tarde se vence el plazo. Si los haberes no están pagos para esa hora, comenzaremos un paro hasta que se hagan los depósitos”, afirmó.

El secretario de UTA manifestó que los empresarios aducen que no tienen los fondos para pagar: “Dicen que lo que les llega de Provincia y Nación no es suficiente, pero nosotros no nos podemos quedar sin cobrar”.