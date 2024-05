Amplio rechazo de los usuarios a la suba del boleto en Villa Mercedes

Los mercedinos que utilizan el servicio de colectivo manifestaron su descontento con la aprobación de la nueva tarifa del boleto que, si bien aún no está en vigencia, deberán abonar próximamente y ajustarse al cambio. Pasarán de pagar cuatrocientos pesos a seiscientos cincuenta.

El Diario realizó un relevamiento por diferentes paradas para conocer la opinión de los usuarios luego de que el Concejo Deliberante convalidara la suba del pasaje.

“Estoy en contra del aumento, porque de casi treinta pesos que pagamos hasta marzo, pasar a cuatrocientos ya me parecía mucho, y ahora llegar a más de seiscientos no se puede, es demasiado. Todos los que tomamos el colectivo no somos gente pudiente”, expresó Alberto, que estaba esperando el micro sobre la calle General Paz y Edison.

Para el jubilado, la medida es una falta de respeto y consideración hacia la comunidad, sobre todo por la mala situación económica que atraviesa el país.

“Por más que el incremento sea de doscientos cincuenta pesos más, creo que con la crisis que estamos viviendo a nivel nacional es un montón para los que usamos el servicio todos los días”, comentó Jessica Díaz, vecina del barrio La Ribera.

También dijo que, si analiza el valor en comparación con otro medio de movilidad, no es caro, pero que de todas maneras lo sentirán bastante en su bolsillo.

“No sé cuántos de los que votaron ayer (por el martes) se tomarán el colectivo como nosotros, entonces creo que no se pusieron realmente en el lugar del trabajador”, concluyó Díaz.

El 75% de los lectores usuarios de Sol Bus en Villa Mercedes se manifestaron en contra en la encuesta que hizo El Diario en su Instagram. Sobre casi 200 votos, cerca de 150 dijo estar en desacuerdo con el nuevo incremento tarifario.

Aquellos que utilizan el servicio dos veces al día deberán abonar mil trescientos pesos, pero los ciudadanos que deben hacer trasbordo, como, por ejemplo, para ir desde el barrio Jardín del Sur hacia La Ribera, deben tomarse cuatro colectivos para ir y volver, es decir, que gastarán el doble.

Mariela Ortiz, otra de las consultadas, comentó que, si bien personalmente no le resulta mucho el nuevo valor, entiende que la gente en general no puede pagarlo.

Carolina y otras dos mujeres que solicitaron mantenerse en el anonimato y que estaban en la parada de Balcarce y Urquiza, contaron que no están a favor de la aprobación del aumento porque dijeron que aquellas madres que tienen que llevar a sus hijos a la escuela al ingreso y a la salida deben tomar cuatro colectivos diarios y es mucha plata.

Salto descomunal. En poco más de dos meses, el costo del boleto urbano sufrirá un reajuste superior al 2 mil por ciento.

“No me parece justo que las personas que lo usamos siempre, sin el beneficio, tengamos que pagar cada vez más. Además, no estoy de acuerdo con la gratuidad del pasaje para estudiantes y docentes, porque por eso a nosotros nos aumenta”, explicó Carolina.

María Inés Rocha cuenta con el pase gratis, pero igual empatizó con quienes lo abonan y dijo no estar a favor del incremento del 62,5%. “Me parece caro lo que tendrán que pagar, sobre todo para los que tienen que hacer varios viajes al día”, indicó.

Todos los consultados coincidieron en el gran impacto que fue el cambio de pagar casi treinta pesos a cuatrocientos y próximamente seiscientos cincuenta.