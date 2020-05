Frontera analizó el comportamiento social frente a la cuarentena

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, conversó con El Diario a través del ciclo de entrevistas en vivo por Instagram y analizó el presente de la ciudad en medio de la pandemia de coronavirus, el comportamiento social frente a la cuarentena obligatoria y repasó las medidas implementadas por el municipio para afrontar la emergencia mundial.

Este lunes la entrevista fue conducida por el periodista Juan Luna, desde la redacción que tiene este matutino en esa ciudad.

“Deseo que el día de mañana nos encontremos todos, que nos demos esos abrazos que hoy no nos podemos dar y que podamos festejar todos los cumpleaños que hoy no podemos celebrar. No encuentro otro valor más importante que la vida”, expresó el jefe comunal.