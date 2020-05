Locales vacíos: un mal que abunda en el macrocentro villamercedino

Por la crisis económica y el efecto de la pandemia, un gran porcentaje de comerciantes decidió abandonar sus emprendimientos y cerrar las puertas de sus locales en el macrocentro. Mientras que otros prefieren negociar el pago del alquiler.

El Diario de la República realizó un sondeo telefónico con inmobiliarias de la ciudad y constató que el panorama es desalentador tanto para los inquilinos como para los propietarios.

Gastón Auriau, de Inmobiliaria Quevedo, indicó que en su caso tiene cuatro salones desocupados en la zona centro y planteos por parte de varios locatarios que solo pueden abonar el 50% de su cuota mensual, e incluso de algunos que no pueden pagarla. “La realidad es que los rubros más golpeados son los que venden ropa y calzado, pero es un problema que tenemos desde hace tiempo, independientemente de la emergencia sanitaria”, dijo.

El dueño de Inmobiliaria Fanin contó que en su caso son dieciséis los locales que están vacíos y que, de ellos, tres pertenecen a la zona comercial, y explicó que las carnicerías, las ferreterías y negocios que ofrecen productos de primera necesidad no han atrasado sus pagos. “En cambio, para los restaurantes y otros sectores que no han recaudado estas semanas, es muy complicado que puedan pagar el mes y los sueldos de sus empleados, y la única opción para ellos es cerrar sus puertas.

Notamos estas irregularidades hace meses por la crisis económica que hay”, opinó Héctor Fanin.

Además, comentó que también es un momento complicado para los propietarios de los salones, porque la mayoría vive de esos ingresos. “Tengo clientes desde hace años que tienen una jubilación mínima y cubren sus gastos con este sueldo extra que les generan las propiedades que ofrecen y que consiguieron con mucho esfuerzo, entonces es crítico y preocupante para ellos también”, detalló.

Asimismo, agregó: “Esperamos que las actividades comiencen a reactivarse de a poco, siempre con los cuidados correspondientes, porque de nosotros también dependen muchos otros trabajadores como carpinteros, albañiles y electricistas”, sostuvo.

En cuanto a los inmuebles habitacionales, uno de los propietarios de Dezzutto Monasterolo y Asociados Bienes Raíces manifestó que no hubo cambios, ya que no pueden cubrir totalmente los pedidos de departamentos y casas porque está todo ocupado y no llegan a cubrir la demanda. “A la mayoría de nuestros clientes que estaba por trasladarse o se le vencía el contrato, le realizamos una extensión automática, porque sabemos que no pueden mudarse”, sostuvo Martín Dezzutto.