Leve baja en la cantidad de contagios diarios en Argentina

Son 327 infectados, 20 casos menos que el viernes, y el país acumula 7.805 casos. Además, fallecieron 7 personas.

Otras siete personas murieron en las últimas 24 horas por COVID-19 en Argentina al tiempo que se diagnosticaron 327 nuevos casos, la mayoría en la Ciudad de Buenos Aires, con lo que suman 363 los fallecidos y 7.805 los casos positivos desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud de la Nación.



De acuerdo al parte de esta mañana, siete personas se sumaron a las víctimas fatales, mientras que el reporte de esta tarde no sumó nuevas muertes, por lo que totalizan 363 fallecidos.



Del total de esos casos, 987 (12%) son importados, 3.482 (44,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 2.372 (30,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



El desglose por provincia de los casos registrados sitúa a la Ciudad de Buenos Aires al tope de los registros con 193 casos positivos verificados este sábado.



Luego le siguen la provincia de Buenos Aires con 97, Chaco 21, Córdoba 9, Río Negro 6, Santa Fe 1, mientras que el resto de las jurisdicciones no registró casos.



En cuanto a los casos acumulados, la Ciudad de Buenos Aires tiene 3.026 desde el inicio de la pandemia y la provincia de Buenos Aires 2.594.



Le siguen Chaco 559, Córdoba 379, Río Negro 321, Santa Fe 245, Tierra del Fuego 148, Neuquén 114, Mendoza 87, Corrientes 79, La Rioja 60, Santa Cruz 49, Tucumán 42, Entre Ríos 29, Misiones 25, Santiago del Estero 16, San Luis 10, La pampa 5, Jujuy 5 , Salta 5, Chubut 4 y San Juan 3.



Las provincias de Formosa y Catamarca siguen sin registrar casos desde el inicio de la pandemia.



En el caso de Tierra del Fuego, para los cómputos acumulados, el Ministerio de Salud incluyó 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la COVID-19 en esa parte del territorio argentino).