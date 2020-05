Allanaron la casa de un senador acusado de robo

El senador provincial por el Departamento General Pedernera, Ariel Rosendo, fue denunciado por Smata, el sindicato del que fue dirigente, por robo. El lugar del que habría tomado bienes es el domicilio que el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor le había proporcionado para vivir con su familia mientras era secretario general. Por eso, ayer, el juez de instrucción 2, Leandro Estrada, ordenó que allanaran la vivienda que el senador tiene en Villa Mercedes y la de dos allegados. En las casas no encontraron nada que lo vinculara con el robo por el que fue denunciado, pero de todos modos le secuestraron la camioneta.

El lunes, Juan Luis Piturra, delegado general de Smata, asentó en sede policial que ese día a la madrugada, tres hombres y una mujer entraron a la propiedad donde el político residía en sus tiempos de gremialista y la desvalijaron. Está en Italia 420.

Según las declaraciones de los vecinos, que advirtieron movimientos antes de las 7, uno de los que ingresó era el senador, quien había llegado con su novia en su camioneta Amarok gris.

Si bien aún resta establecer quiénes serían las otras personas, los investigadores sospechan que una podría ser el hombre que lo asistió para abrir la cerradura de la vivienda y la otra, quien lo ayudó con el traslado de los muebles y artefactos que sustrajo del domicilio.

Entre lo robado había cuatro televisores marca Samsung, cuatro mesas de luz, una mesa rectangular, cuatro sillas, un microondas, un procesador, un sommier, una notebook, un sillón, una heladera, vajilla y hasta los aparatos de los sistemas de seguridad, detalló el comisario general Oscar Contrera, jefe de la Regional II.

En ese domicilio reside la ex de Rosendo, Ivana Massimino, quien denunció que el hombre hasta le había llevado sus prendas de vestir.

Es posible que el senador sea investigado por violar una medida judicial, puesto que desde enero tiene prohibido acercarse a su ex, quien lo ha acusado por violencia de género, comentó una fuente judicial. "Por suerte no estaba en la casa en el momento que entró. Si no, no la estaría contando", expresó la mujer, que convivió 12 años con Rosendo y se separó hace un año a causa del maltrato, por lo que explicó.

Ayer al mediodía, policías de la Comisaría 8ª allanaron el departamento del senador, en Mitre 1690, y otras dos propiedades, ubicadas en Venezuela 730 y Farfan 557, respectivamente. En ninguno de los tres domicilios hallaron elementos vinculados al robo a Smata. No obstante, la Policía le informó a Rosendo que, por orden del juez instructor, su camioneta quedaba secuestrada.

Cerca de las 17, el político se acercó a la Comisaría 8ª y entregó la Amarok. El vehículo, estiman, podría ser uno de los que usaron para trasladar los elementos del gremio.