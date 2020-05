Ya son 22 los recibidos con modalidad virtual en el IFDC

Los nervios, la ansiedad y toda la catarata de emociones que aflora al rendir la última materia de una carrera, en la cuarentena, sumaron un componente extra: la incertidumbre. Por eso, el Instituto de Formación Docente y Continua (IFDC) apostó a la virtualidad para despejar dudas y permitió que ya sean 22 los nuevos profesionales recibidos a la distancia.

Desde que fue decretado el aislamiento obligatorio, la institución buscó la forma de que los estudiantes pudieran aprobar sus materias y culminar sus trayectos desde sus casas. Y así logró mantener los turnos de exámenes de marzo y mayo, más las mesas especiales solicitadas.

"Es un desafío enorme para todos, pero creemos que esto sacó lo mejor de nosotros y demostró virtudes que teníamos y que quizás no habíamos aprovechado tanto en condiciones normales", expresó Hernán Sosa Araujo, el jefe del Programa Educación Superior perteneciente al Ministerio de Educación de San Luis.

El funcionario agregó que estos nuevos métodos también fueron posibles gracias a "la infraestructura en comunicación, redes y conectividad" de la provincia. "Sin esa apuesta del Gobierno no tendríamos los mismos resultados", reconoció.

Los flamantes egresados pertenecen a las once carreras que dicta el IFDC entre la sede de Villa Mercedes y la de la capital (dos de ellas están en ambas dependencias) y que incluyen profesorados en Inglés, en Tecnología, en Música, en Artes Visuales, en Matemática, en Educación Primaria y en Educación Secundaria en Lengua y Literatura, Ciencias Políticas, Historia, Geografía, más una tecnicatura en Tecnologías Industriales. En la casa sanluiseña egresaron 8 estudiantes durante la cuarentena, mientras que en la tierra de la Calle Angosta fueron 14.

El modo de tomar las pruebas no fue el mismo en todos los trayectos ni en todas las cátedras. Algunos optaron por trabajos escritos y otros aprovecharon las aplicaciones y plataformas para hacer videollamadas. "Ha sido un esfuerzo didáctico y pedagógico para que no haya inconvenientes y para asegurar que accedan al derecho que tienen, de una educación gratuita, inclusiva y de calidad", valoró Rosa Abraham, quien dicta clases en dos materias de la carrera de Geografía y a quien ya le tocó evaluar de esta forma.

Del otro lado de las pantallas, los estudiantes tuvieron que resignar los grandes festejos que posiblemente imaginaban, pero se conforman con la posibilidad de cumplir sus metas de estudio.

"Cuando empezó el aislamiento, tenía tres finales todavía para rendir. Me concentré en estudiar para salir del foco de la pandemia que estamos viviendo. Por eso, alcanzar mi objetivo tuvo una doble cuota de emoción", contó Micaela Villegas de Villa Mercedes, quien obtuvo el título de profesora de Matemática.

La joven amortiguó la ansiedad del último examen con la experiencia de haber dado otros dos antes de manera remota. "Como que estaba un poco más canchera", dijo entre risas. Y con la habilitación de los encuentros familiares que hizo el gobierno provincial, pudo festejar con los suyos. "No me salvé de los huevos y la harina, me sacaron afuera y me tiraron igual", reveló.

En cambio, a Ana Blanco Giaccardi el nerviosismo le llegó después de terminar su prueba. Y en su caso, el proceso fue más largo. "La profe nos mandó unos 20 días antes la consigna, tuvimos que preparar el tema, grabar un video y subirlo. Después, en un horario pactado, entrar a una virtual y hacer un trabajo escrito", detalló.

Por eso, cuando hizo el click para enviar su producción, la espera del resultado aumentó la ansiedad. "Al otro día, la docente me hizo una videollamada para anunciarme que había probado. Eso fue también algo emocionante y nuevo, y es parte del trato familiar que hay en el instituto", valoró.

En el momento, su celebración fue muy íntima, apenas con unos mates compartidos con su pareja. Sin embargo, durante el fin de semana tuvo la posibilidad de compartir con más amigas y festejar. "Sentí una gran tranquilidad de haber cumplido mi objetivo. Estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron, porque la modalidad me dio un poco de miedo al principio, pero tuve mucho acompañamiento. Salió bien y estoy muy contenta", dijo.