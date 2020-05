"No tenía síntomas, pero por suerte pedí que me analizaran"

Bajo nuestra experiencia, podemos decirles a los ciudadanos que se vean frente a esta enfermedad en San Luis, que van a ser tratados por un excelente personal de salud, óptima infraestructura sanitaria y una muy buena articulación entre los coordinadores generales", destacó Martín, el primer paciente en recibir el alta en el Hospital La Pedrera. El Diario de la República habló con el joven que contrajo coronavirus en el exterior y pasó 22 días en el nosocomio de Villa Mercedes.

Martín estuvo en el centro sanitario local hasta la semana pasada. Allí también permanecieron sus amigos, Esteban y Nicolás, quienes se recuperaron de COVID-19 pocos días después. Los tres estaban en Colombia cuando se declaró la pandemia a nivel mundial, y debieron regresar de inmediato a la Argentina.

“Nosotros iniciamos nuestro viaje a principios de enero, y si bien veíamos las noticias sobre el virus, todavía no había llegado a Sudamérica, por lo que solo lo veíamos de reojo. Ya cuando estábamos en Colombia la propagación se declaró como pandemia y tuvimos que tomar una decisión rápida, y esa fue volver al costo que fuera. Tuvimos que comprar unos tickets directos y muy caros que salían desde Bogotá y, además, viajar en bus hasta allí. Estábamos muy lejos”, recordó.

Para el trío, la llegada al país fue "caótica", ya que era el primer día oficial de cuarentena y no tenían dónde alojarse. "No podíamos hacerlo en Buenos Aires y tampoco había colectivos de larga distancia que vinieran a San Luis. Dentro de tanta incertidumbre e improvisación, el Ministerio de Transporte de la Nación y la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) dispuso movilidad para viajar al interior y, con mucha paciencia, pudimos abordar un vuelo que venía hasta la región de Cuyo”, añadió.

Al llegar, los chicos cumplieron con el protocolo establecido por el gobierno provincial. “Nunca estuvimos en contacto con ninguno de nuestros familiares”, aseguró. Una vez que se instalaron pudieron comunicarse con sus seres queridos, pero sobre todo debían informar su estado a las autoridades provinciales. “Recibíamos llamados individualmente y de forma diaria del personal del Ministerio de Salud y Epidemiología. Eran para verificar que el aislamiento fuera efectivo y para el chequeo médico”, indicó.

El miércoles la Provincia volvió el contador a cero y ya no registra pacientes positivos. El gobernador Alberto Rodríguez Saá acompañó a Nicolás, el último recuperado de San Luis que permanecía en Mercedes

A los pocos días, los compañeros del joven comenzaron a tener fiebre y decidieron llamar al 107. Provincia activó los protocolos a la brevedad, les hicieron el hisopado y los resultados fueron positivos. Sin embargo, Martín no presentaba indicios de tener el virus.

“Durante los días que me quedé solo, con mis amigos ya analizados, los controles a distancia se intensificaron, pero los síntomas no aparecieron nunca. Ya en mi último día de aislamiento establecido no quería ir con mi familia y, por eso, criteriosamente y con responsabilidad, solicité que me hicieran el estudio”, señaló.

El área de Epidemiología lo caratuló como caso sospechoso y solo bastaron unas horas para conocer el resultado. Finalmente, también fue diagnosticado con COVID-19.

"Cuando me notificaron fue un poco triste porque sabía que me iba a tener que quedar varios días en el hospital. Pero al mismo tiempo me sentí aliviado y tranquilo, porque sabíamos que habíamos hecho bien las cosas y que no habíamos propagado el virus de ninguna forma. Esto último me lo dejó saber la médica de turno con ‘mucho tacto’, lo cual me hizo sentir bien a pesar de la fea noticia”, destacó.

Los días en La Pedrera se hicieron largos. El joven tuvo que acudir a la lectura, al celular y la computadora para pasar el tiempo, pero aún así, recalcó que una de las cosas que lo ayudó a sobrellevar su estadía fue la interacción con el personal de salud.

“Cada vez que pasaban por la ventana mandaban aliento para tener un poco más de paciencia. Además, teníamos a la médica coordinadora del 107 que nos animaba todos los días por teléfono”, dijo.

“De mi recuperación destaco la tarea de cada médico y médica, enfermero y enfermera y del personal de limpieza. Todos entraban a la habitación cumpliendo con los procedimientos y con mucho profesionalismo, pero sobre todo con calidez humana”, expresó.

Producto de su vivencia, el villamercedino consideró que los métodos más efectivos para combatir el coronavirus son seguir las indicaciones e instrucciones que brindan las autoridades y mantener los recaudos necesarios. "No se sabe mucho del tema, recién surgen las primeras investigaciones y la gente tiene mucho miedo cuando ve las noticias en la tele. Nuestro caso puede dar fe que las medidas y los protocolos son conservadores, pero a la vez sirven mucho. Por eso, no tienen que entrar en pánico y lo que les compete es actuar de forma responsable", aseveró.