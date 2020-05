Brasil superó los 100 mil infectados de Coronavirus

Brasil, el país de América latina con más casos confirmados y muertes por coronavirus, superó hoy la barrera de los 100.000 contagios y los 7.000 decesos, se informó oficialmente.



Con 4.588 contagios en las últimas 24 horas, la cantidad de casos confirmados trepó a 101.147 mientras la de fallecidos, con 275 en el último día, creció a 7.025, reportó esta tarde el Ministerio de Salud.



Asimismo, el organismo indicó que hay otras 1.364 muertes bajo investigación, sospechosas de haber sido causadas también por coronavirus, y que 42.991 personas (2.054 más que ayer) ya se recuperaron tras contraer la enfermedad.



Varios estudios científicos divulgados en los últimas días advirtieron que la cantidad real de contagios de Covid-19 en Brasil podría superar el millón y situarse incluso por encima de la de Estados Unidos, por lejos el país con más casos confirmados oficialmente, con 1,16 millones.



Ello se debe a la escasa cantidad de pruebas realizadas entre los 210 millones de habitantes y a un deficiente proceso de notificación de los casos, según la agencia de noticias EFE.



Asimismo, las autoridades sanitarias ya advirtieron que el pico de la curva de contagios aún no se produjo y ocurrirá en las próximas semanas, lo que alimentó el temor al colapso del sistema de salud en algunos estados.



De hecho, el ministro de Salud, Nelson Teich, afirmó días atrás que pronto Brasil puede llegar a registrar un millar de muertos diarios por coronavirus y se manifestó contrario a flexibilizar las medidas de aislamiento.



Teich asumió el cargo a mediados del mes pasado, cuando el presidente Jair Bolsonaro despidió al anterior ministro, Luiz Mandetta.



La remoción fue el corolario de un prolongado enfrentamiento entre Bolsonaro, partidario de no frenar la economía -aún no decretó la cuarentena que de todos modos impusieron los gobernadores de los 27 estados-, y Mandetta, favorable a privilegiar las medidas de prevención sanitaria.



San Pablo, el estado más próspero y más poblado de Brasil, con 46 millones de habitantes, seguía siendo el más castigado por la pandemia, con 31.772 casos confirmados y 2.627 muertes.



En segundo lugar se ubicaba Río de Janeiro, el tercero más poblado del país con 17 millones de habitantes, que computaba 11.139 contagios y 1.019 fallecimientos.



Con todo, la situación era tanto o más preocupante en el estado Amazonas, que con cuatro millones de habitantes sumaba 6.683 contagios y 548 decesos, y cuyos servicios sanitarios y funerarios ya fueron desbordados.



Por ese motivo, Teich viajó hoy a Manaos, la capital de Amazonas, donde ayer habían llegado dos aviones de la Fuerza Aérea con equipos médicos, barbijos y otros insumos destinados a contener la propagación del virus.



En ese contexto, Bolsonaro volvió a participar hoy de una manifestación de simpatizantes frente al palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, tal como hizo en numerosas ocasiones en las últimas semanas.



Acompañado esta vez por su hija Laura, de nueve años, el mandatario se acercó a los manifestantes, alzó a un niño y ayudó a sus seguidores a extender una enorme bandera brasleña, sin respetar la distancia entre personas y por momentos sin el tapaboca puesto, según la agencia ANSA.