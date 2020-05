En San Luis rechazan la propuesta de trasladar la fecha del Día del Padre

Asociaciones que nuclean a pymes a nivel nacional, y también de federaciones similares en algunas provincias, han propuesto trasladar la fecha del Día del Padre (tradicionalmente se celebra el tercer domingo de junio) para julio e incluso agosto con la esperanza de alcanzar una relativa normalización de la actividad comercial. Sin embargo, en la Cámara de Comercio de San Luis creen que esto no sería una buena idea. Aseguran que después el parate general que impuso la cuarentena, los locales necesitan conseguir ventas en el corto plazo y que con una prórroga se perdería el efecto dinamizador que tiene el aguinaldo.



El presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, Vito Carmosino, contó que el miércoles pasado a través de videoconferencia, noventa consejeros nacionales dialogaron con la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) y se trató este asunto. “Si bien aún no se expidieron ni a favor ni en contra, en general hay un consenso a nivel país de que la medida no beneficiará a los comerciantes. La gente cobra el aguinaldo en junio. Si pasamos la fecha del Día del Padre, que para nosotros es una oportunidad para aumentar las ventas, los clientes ya no tendrán ese extra para volcarlo al consumo”, destacó.



Carmosino dijo que actualmente los minoristas están complicados para invertir y que se manejan con el stock que tienen. “No hay plata en la calle, por ende trasladar la fecha en la que siempre la expectativa de ventas es alta no es una buena idea. Las ventas bajaron para los minoristas en un treinta por ciento y además estuvimos alrededor de sesenta días parados”, dijo en relación a la pandemia.



El vicepresidente de la Cámara de San Luis, Jorge Moyano, opinó: "Yo creo que no será factible el cambio, ya que primará la necesidad de vender en el corto plazo”. Además, dijo que las empresas textiles de Mar del Plata, uno de los sectores que promueven el cambio de fecha, tuvieron dificultades para producir por la cuarentena. “Al parecer, eso hizo que a la fecha estén muy atrasados y solo tienen la materia prima”, contó y agregó que esperan que la semana que viene la CAME pueda definir este tema.