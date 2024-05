En crisis: aumentó un 17% el cierre de los comercios

La difícil situación económica que atraviesan el país y la provincia complica cada vez más a las y los emprendedores. Fuentes de la Cámara de Comercio de Villa Mercedes advirtieron que el cierre de locales aumentó un 17% en la ciudad. Entre los principales motivos están la caída del consumo y las fuertes subas de los servicios y de los alquileres que se han registrado en los últimos meses.

"Esto tiene que ver sobre todo con la caída de las ventas; la gente consume menos porque no le alcanza. Donde hubo mucho cierre es en los negocios de cercanía, es decir en los barrios, aunque es en todos lados y de los distintos rubros", mencionó Darío Sánchez, el secretario de la Cámara que nuclea a los comerciantes villamercedinos.

El representante dijo que el valor de las boletas de electricidad se cuadruplicó y que, a pesar de los esfuerzos, se vuelve muy complicado no trasladarlo a los precios. "Con las tarifas de la luz recibimos un mazazo: por dar un ejemplo, a una fiambrería chica con una cámara de frío, dos heladeras de bebidas y un par de exhibidoras le ha llegado una factura de $1.200.000, cuando hace sesenta días pagaba $300.000", explicó.

Cualquiera que recorre el centro de Villa Mercedes puede notar que cada vez hay más locales con las persianas cerradas y muy poco movimiento de público, incluso en las fechas de celebraciones especiales.

"Las ventas cayeron, el costo de la energía se multiplicó por cuatro y los productos siguen aumentando, aunque si bien es menor, el precio se sigue moviendo para arriba; es un combo perfecto para resentir la actividad, que es lo que les está pasando a los comerciantes hoy", expresó Sánchez.

Una fiambrería que pagaba $300.000 de luz hace sesenta días hoy debe pagar $1.200.000.

El dirigente sostuvo que la política económica que impulsa la Nación afecta a las distintas provincias y que, si no se reactiva el consumo, los créditos u otras herramientas financieras que se puedan ofrecer para tener mayor capital de trabajo, no son eficientes, ya que no hay público con capacidad de compra.

"Esta noche (ayer) tenemos una reunión virtual junto a otras cámaras del país, a través de la Confederación Federal Pyme, en la que cada provincia va a exponer su problemática, que no difieren mucho entre sí. Esto luego se va a llevar a las audiencias que va a haber en el Senado por el tema de la ley ‘Bases’", dijo el secretario. Una ley que tiene el apoyo del gobernador Claudio Poggi, quien se ha manifestado a favor de las decisiones del presidente Javier Milei.

A su vez, el comerciante añadió que la baja en el consumo está relacionada directamente con el atraso en los salarios de los trabajadores y de las jubilaciones.

"Constantemente buscamos optimizar la rentabilidad, pero llega un momento en que no se puede más. Esta situación se ha visto otros años, pero no tan fuerte como ahora. Me parece que ni siquiera en 2001 estuvimos así, lo demuestran los números que estamos manejando en las distintas actividades", sostuvo Sánchez.