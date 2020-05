Empiezan a cobrar otros beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia

A partir de este miércoles está disponible el bono de 10 mil pesos para los no bancarizados, informó la delegada de Anses.

Este miércoles comienza el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para aquellas personas que se anotaron y no tienen cuenta bancaria ni tarjeta de débito. A los beneficiarios les pidieron que optaran por una de dos vías de cobro, informó la flamante titular de la delegación San Luis de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Ángela Gutiérrez de Gatto.

“Una es por el Correo Argentino. El beneficiario tiene que ir con su DNI los días que le toca según la terminación de su documento. Mañana —por este miércoles— les corresponde a los terminados en 0 cuya primera letra del apellido sea de la A a la L. Al otro día —el jueves—, la misma terminación, pero de la M a la Z. Cada número está dividido siempre entre esas letras, en dos días”, aclaró.

Este miércoles, la fila en Correo Argentino, en avenida Illia y San Martín, es similar a cuatro cuadras armadas en cuatro hileras prolijas sobre Illia.

“La policía verifica la numeración del DNI. La gente puede venir a la hora que quiera, pero si viene a la medianoche pasará todo el frio de la madrugada y eso conlleva riesgos de salud. Por eso recomendamos que lo haga en los horarios de apertura, porque va a esperar menos”, comentó Fernando de Vargas, jefe zonal del Correo Argentino San Luis, quien recorrió las filas para controlar que todo se desarrolle con normalidad. Para agilizar el trámite, dispusieron de tres cajas exclusivas para este aporte.

De Vargas comentó, al programa “Mañana es tarde” de Lafinur FM Radio, que la sucursal empieza con el pago a las 8:30 y estipuló que para las 14 deberían estar todos los beneficiarios con su aporte en el bolsillo. De todas maneras, Correo Argentino tiene previsto cerrar con esta diligencia a las 16, todos los días.

La otra vía es a través de los cajeros Link de las dos sucursales del Banco Nación, la de San Martín y Pringles y la de San Martín y Las Heras, al lado de PAMI.

“Para organizar este operativo, nos comunicamos con las autoridades del Banco Nación y del Correo Argentino, y también con el Comité de Crisis, para ver cómo lo estaban trabajando y cómo iban a hacer. Además queríamos saber si se podía asistir a la gente que no sabe cómo usar el cajero”, comentó.

Solo en algunos cajeros

Con respecto a esta inquietud, la responsable Anexo Operativo San Luis del Banco Nación, Analía Agüero, explicó que dispondrán de un instructivo para que las personas sepan cómo realizar la operación y advirtió que no son todos los cajeros Link los que están habilitados para esta transacción.

“Los vamos a identificar bien para que puedan ubicarlos, en la sucursal enfrente de la plaza Pringles va a haber dos cajeros que van a estar con este punto efectivo y otro en el anexo, al lado de PAMI. No son todos porque tienen que tener el numerario acorde al monto de la operación. Una vez que se ingresa el código que da Anses, el monto a retirar es 10.000 pesos, no se puede fraccionar. Es importante que sepan que hay una sola oportunidad de hacerlo bien, porque si no se te bloquea. Esto se va a extender hasta el 2 o 3 de junio con la última terminación, que es el 9”, manifestó.

Gutiérrez de Gatto, la nueva titular de la Anses en San Luis, se sumergió de lleno en los temas que competen a la oficina, pero a distancia. “Por ahora estamos trabajando con las puertas cerradas y remotamente, pero ayer (por anteayer) la directora general —Fernanda Raverta— anunció que se declaraba actividad esencial y en función de eso algunas cosas seguramente se modificarán”, sostuvo la exsecretaria de Vivienda del gobierno provincial.