Por una inclusión real

La presencia de personajes transexuales en películas y series es limitada y mucho menos la inclusión de actrices o actores trans en otro tipo de papeles. A nivel nacional vimos en la serie “Pequeña Victoria” a Mariana Genesio, una actriz trans que interpretó a una mujer trans; o en el plano internacional a Laverne Cox, una recocida actriz trans estadounidense quien hizo de Shopia Burset en “Orange is the new black”. Son casos puntuales porque incluso cuando hay personajes trans en una historia, quienes los interpretan son hombres o mujeres cisgénero (es decir, individuos cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual) Y el caso opuesto rara vez se da, porque los actores o actrices trans nunca son convocados para otro tipo de representaciones.

Sí, los tiempos cambiaron y las producciones se aggiornaron, pero aún la inclusión no es completa. Hace apenas unas semanas en el estreno de “La casa de papel 4” vimos que se agregó un personaje trans en la historia. “Manila” fue el seudónimo que eligió Julia, la prima de Denver, interpretada por la actriz Belén Cuesta. En uno de los capítulos se observa que Denver y su padre esperan a su primo Juanito en una parada de colectivo para invitarlo a participar del atraco, pero quien se baja del bus es una chica.

Ella les cuenta la transformación que vivió, algo que es aceptado por sus familiares. El tema se trata con respeto y es un gran aporte para incluir a las diversidades en las producciones audiovisuales. Pero lo que generó polémica, sobre todo en España, es la elección de la actriz. ¿Por qué no convocar a una mujer trans para interpretar al personaje? ¿Por qué no otorgarle la posibilidad laboral a miembros de un colectivo tan invisibilizado, en situación de marginalidad y con poco acceso a oportunidades de trabajo?

“Si querían visibilizarnos hubiera estado bueno que fuera una compañera la que ocupe ese espacio, que de otra manera no tendría forma de ocuparlo, porque no llamarían a una chica trans para protagonizar ‘La Casa de Papel’ en otro tipo de personaje”, explicó Maia López, periodista y activista trans. Y casualmente sobre ese último punto hizo hincapié. “Hay que deconstruir también la idea de que las personas trans solo pueden hacer de un personaje trans. Estaría buenísimo que puedan hacer cualquier otro tipo de personaje, y mostrar otras dotes actorales que no sea mostrar simplemente ser una chica trans”, indicó.

Para lograr esa visibilización los espacios deben ser ocupados. Pero no es solo incluir sino también cómo se lo hace: sin atarse a estereotipos y con oportunidades de verdad. “Como pasa ahora en la TV pública, con Diana Zurco como conductora de un noticiero. Eso es un gran logro, ya se deja atrás ese concepto de chica trans que va a hablar de moda o a hacer chistes, hay que romper con ese estereotipo y lograr una inclusión real, para que se pueda ocupar cualquier espacio”, agregó.