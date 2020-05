Con el correr de los días hubo un leve repunte en el comercio

Esperaba muy ansioso por la vuelta de la actividad. No creo que se gane mucho, esto es muy reciente, pero veo muy positivo que nos permitan volver a abrir; no tuve ningún tipo de dificultad o demora para pedir los permisos”, señaló Omar Flores, dueño del salón estilista que lleva su nombre. Desde el lunes los minoristas, los servicios técnicos como plomeros, electricistas, gasistas y las peluquerías fueron beneficiados con un nuevo paso en la cuarentena obligatoria por coronavirus, tras 48 días pudieron atender al público.

Las calles de San Luis pasaron de la ausencia total de gente a jornadas en las que se volvió a ver a varias personas con sus bolsas de compras, todo en medio de hábitos de cuidados de la salud. La medida que permitió la flexibilización de la cuarentena fue consecuencia del “estatus sanitario” en el que la provincia no tiene presencia comunitaria del virus que sacude al mundo.

“Hubo una muy buena tarea para mantener la salud y por eso hemos vuelto a la actividad. Pasaron casi 50 días desde que cerramos las puertas y eso para las pymes es alarmante, ya que un negocio no soporta 20 días sin movimiento, pero por suerte empezamos, levantamos las persianas con la expectativa de que esto mejore paulatinamente”, sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, Vito Carmosino.

De acuerdo a un relevamiento que efectuó El Diario de la República, los minoristas están entusiasmados con la posibilidad de volver a trabajar. Aunque advierten algunas dificultades, como la falta de hábito de los puntanos al nuevo horario de atención, los vencimientos de impuestos, los alquileres o los obstáculos que se presentan con los proveedores.

“Estamos en un período de adaptación a todo esto que es nuevo. En mi caso no vivo únicamente del local, con lo que no fue tan complicada la falta de ingresos en los días previos a la medida. Lo que sí sucede es que como en Buenos Aires no están en nuestra misma situación, no pueden ir a los depósitos para mandarnos mercadería. Entendemos que es un problema mundial y estamos agradecidos por la posibilidad de abrir”, dijo Claudia Aranega, dueña del comercio de indumentaria femenina que lleva su nombre.

Según explicó Carmosino, en gran parte de las etapas de la cuarentena los comerciantes experimentaron “cero facturación” y solo advirtieron egresos. Calcula que el repunte podrá divisarse una vez que pase todo lo que resta del año y una parte de 2021. También indicó que no hay circulación de efectivo ya que casi el 90% se maneja con tarjetas de crédito y débito.

La gran mayoría de los comercios habilitados respeta las indicaciones para prevenir los contagios. Foto: Martín Gómez.

Clides Sosa, dueña del negocio de ropa para bebés y niños “Tu Sueño”, comentó que están conformes con la reactivación y lamentó que en sus 23 años de trabajo haya tenido que atravesar las dificultades económicas. El supervisor de las sucursales de Sport Total, Jorge Rusnak, añadió que había “ansiedad por abrir” y recomendó a los clientes que se acostumbren a salir a la siesta para aprovechar al máximo la flexibilización. “Hemos dado un paso inicial y no estamos parados”, dijo.

Una situación particular vive Modal Calzados, que con el cambio de consumo y la falta de circulación de efectivo, no está en el mejor momento: “La situación no ha cambiado mucho, nuestro rubro es complicado porque la gente que viene a comprar para salir a bailar, por ejemplo, ahora que está en casa solo compra pantuflas”, señaló la encargada, Samira Molina.

Otro contexto es el del sex shop “Sensaciones”. “La gente no circula, la venta online no es muy fuerte aún, además el aumento de precios es terrible en este rubro, hay una inflación del 35%. Asimismo la gente sigue con la compra de ropa íntima y puede tener que ver con que se quedan más en la casa”, señaló Martín, dueño del local. Al mismo tiempo cuestionó a algunos “mercaditos que no piden el DNI o el uso de tapabocas".

“El blindaje de la provincia me parece positivo, lo que sí recomendaría es que se abra una convocatoria a quienes conocemos sobre la logística de ingreso de mercadería a San Luis para evitar subas en los precios”, afirmó el referente de San Luis en la Federación de Almaceneros de la República Argentina, Ángel “Cacho” Soria.