Trabajadores del cine esperan un acuerdo salarial con la empresa

Los trabajadores de Cinemacenter exigen el pago de sus sueldos. Desde marzo algunos no cobran la totalidad de sus salarios y la empresa no da respuestas concretas, aseguran los empleados. La compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (Sutep) llevan dos audiencias sin llegar a un acuerdo. El martes se canceló la tercera y esperan una fecha para realizarla.

Son 16 los empleados de San Luis que no están percibiendo su salario completo. Sin embargo, Cinemacenter dice que “están haciendo lo humanamente posible” para pagar. “Están cobrando el ATP, es decir el 50%, más un 15% adicional. Estamos gestionando créditos y ayudas para complementar, pero sin recaudación se complica”, le dijo a El Diario la gerente comercial de Cinemacenter, Gabriela Zamora.

Las salas están cerradas desde hace alrededor de tres meses. “El problema es que, al estar cerrados los cines del mundo, no hay películas y aunque nos permitieran abrir, no tendríamos material”, expresó Zamora.

La secretaria general de la seccional San Luis de Sutep, Natalia Silva, explicó que los empleados trabajaron hasta el 15 de marzo y el día siguiente la empresa les informó que tendrían vacaciones. “Los chicos se pusieron la camiseta y dijeron que sí porque no querían perder el trabajo. Cuando les pagaron marzo, a algunos no les abonaron las vacaciones. Hablamos de alrededor de $10.000 que aún no se los pagan”, mencionó Silva. “Vimos las liquidaciones y no se ve reflejado ni un 10% del pago de la empresa”, agregó.

La gremialista dijo que tienen problemas con las liquidaciones desde octubre en San Luis y en las doce provincias donde la compañía trabaja.

“El resto de los cines pidió pagar un 75%, se cerró en ese monto para los cines tradicionales que en este caso abarcan a Cinemacenter. Los demás cines sí pagaron, pero esta empresa se rehusó a abonarlo. Para el 2 de junio ya no estaba vigente esa negociación para cerrar en ese porcentaje, y pedimos un 86%, eso se va a pelear en la tercera audiencia”, explicó Silva.

El secretario gremial de la comisión directiva nacional de Sutep, Matías Sánchez, también contó cómo está la situación. “Seguimos esperando que la empresa traiga una propuesta acorde al nivel salarial de los trabajadores y un ingreso digno; mientras no traigan algún acuerdo, estamos en condiciones de reclamar el 100% del pago de los salarios. Si no hay un acuerdo, el Decreto 329 dice que se tienen que mantener las relaciones laborales y las condiciones existentes”, amplió.

Sánchez contó que en la última audiencia le dijeron a Cinemacenter que si atravesaba una crisis debía haber iniciado un proceso preventivo y haberlo presentado ante el Ministerio de Trabajo. “Si no lo hacen, vemos que es una estrategia de dilación y no hay posibilidad de acuerdo porque no hay voluntad por parte de la empresa”, dijo.

“Estamos preocupados porque se acumula una deuda salarial que va a ser complicado que la empresa la pague”, mencionó Sánchez. Las partes esperan una fecha de audiencia dado que la del martes fue cancelada porque “el Ministerio de Trabajo de la Nación está trabajando vía remota y la conciliadora no pudo ingresar al sistema”, explicó el secretario.