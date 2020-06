Sofía Mayor: el primer paso de una chica que quiere cantar

El destino de Sofía Victoria Mayor estaba casi marcado. Solo tenía que esperar un golpe de suerte para que se concretara. Era casi un hecho que la hija del trompetista puntano Javier Mayor caminara los mismos pasos musicales que su padre y dedicara su tiempo a pasarse horas y horas dentro de un estudio de grabación. Con tan solo 16 años, la joven tiene un disco propio, que aún no sale a la luz, con canciones que acompañan muy bien su dulce voz.

El golpe de suerte vino de la mano de Maxi Trusso, quien conoce a Javier hace 15 años y descubrió el talento de su hija gracias a que le enviaron una serie de materiales audiovisuales. Entre tantas canciones, el músico encontró “Perfect love”, le gustó el tono de voz de Sofía, pero decidió transformar el tema en “Born”, la canción que salió a principios de mes en las plataformas virtuales de Trusso y que ya cuenta con más de dos mil reproducciones en YouTube.

“Maxi me pidió el tema para hacerle unas modificaciones. Luego me encontré que la ensambló de manera digital para que mi voz acompañara su canción y me pareció hermoso. Es la primera vez que una canción mía sale del estudio de grabación y que sea de la mano de un artista como él es mágico para mí”, expresó Sofía, emocionada por la difusión de su voz y su canción.

La adolescente nació en Buenos Aires, tiene un hermano que se llama Valentín, de 10 años, que también es músico, pero aún no se concentra demasiado en su carrera. Aunque fue criada en medio de la gran ciudad, viaja cada año a San Luis para encontrarse con su familia y sus orígenes, una de las tantas cosas que disfruta con sus padres.

Sofía empezó a estudiar canto a los 6 años, cuando sus papás descubrieron que tenía un talento por descubrir, pero fue en su adolescencia cuando se dio cuenta que podía transformarse en una artista. “Para mi fiesta de 15 grabé un disco que los invitados se llevaron como souvenir, además canté con mi papá en vivo para todos los que fueron. Fue el momento indicado donde sentí que esto era lo que quería hacer”, contó.

Gracias a que su voz llegó a oídos de muchos por la canción que grabó con Trusso, Sofía decidió darle un giro a su carrera. Comenzó a preparar el disco que regaló en su cumpleaños para lanzarlo al público, actualizó sus redes sociales y se animó a producir contenido digital. “Me gustan varios estilos musicales. La idea es fusionarlos para hacer un trabajo completo. Utilizo mucho Instagram y seguramente por esa red social encontraré mucha gente que le guste lo que hago”, aseguró con la esperanza de una adolescente que asoma al mundo de la música.