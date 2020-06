Empleados del Sanatorio Rivadavia reclaman el pago de sus sueldos

Un grupo de trabajadores del Sanatorio Rivadavia manifestaron este viernes su malestar ante las autoridades de la entidad, porque les pagan en cuotas el sueldo y todavía no les abonan los haberes de este mes.

La protesta se realizó puertas adentro de la clínica, pero los empleados no dudaron en expresar su disconformidad por lo que están viviendo.

Según lo manifestado, los trabajadores elevaron el reclamo ante las autoridades: “Hemos ido a hablar con el jefe de personal y no nos dicen nada, no tienen respuestas”, dijo Vanesa Contreras, enfermera.

Además agregó que todo el personal está en la misma situación. “Están los médicos que no les pagan, ellos son monotributistas y también tienen problemas con el pago”, comentó.

Otro de los enfermeros, Matías Allende, expresó que “hace meses” les pagan el sueldo en cuotas. “Ya estamos cansados –indicó–, siempre después del diez. Tenemos que pagar alquileres con recargo y los impuestos también. Trabajamos 8 horas diarias y a veces 16 y no nos pagar los recargos”.

Otra de las voces que se escuchó fue la de Silvia Heredia, quien se desempeña en el servicio de mucama. “A la fecha que estamos todavía no pagan, pero cuando nos necesitan, no cubrimos un solo sector – aclaró– trabajamos en dos o tres porque falta personal, y que si no los hacemos, dicen que van a tomar medidas”.

Guillermo Fiesta, director del Sanatorio, expresó que no hubo “ninguna protesta” por parte del personal y aseguró que los profesionales médicos cobraron sus honorarios. Además dijo que la institución se encuentra a la espera de que el gobierno nacional realice el depósito del 50% de los sueldo a través de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción ( ATP).

“Con las mucamas, lo que pasa es que el gobierno nacional paga el 50% de los sueldos y no se lo han depositado todavía. Nuestra parte ya está pagada”,aseguró e indicó que este beneficio le corresponde a los empleados en relación de dependencia del sanatorio.