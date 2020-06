San Luis sigue sin registrar casos confirmados de coronavirus

En el día 5 de distanciamiento social preventivo y obligatorio, el reporte que realiza el Comité de Crisis confirmó en su parte epidemiológico por la lucha contra el coronavirus que no hubo casos confirmados de COVID-19 (el último positivo fue detectado el 5 de abril). Además, indicaron que se registraron dos nuevos casos sospechosos.

Desde el informe del miércoles se procesaron 10 muestras de casos sospechosos, cuatro anunciadas el miércoles, tres el jueves y tres más el día viernes: todas resultaron negativas. Según el protocolo de transporte, se tomaron 16 muestras que resultaron negativas. Esto habilita a esas personas a permanecer en la provincia por cinco días.

La mesa estuvo encabezada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, flanqueado por la coordinadora ministerial del Ministerio de Salud, doctora Rosa Dávila, y el coordinador ministerial del Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Luciano Anastasi.

Además, indicaron que habrá sanciones para cuatro bares de Villa Mercedes que incumplieron las medidas de salud e higiene.

Por su parte, la doctora Rosa Dávila repasó las novedades al respecto del abordaje territorial realizado en la zona de Merlo-La Paz, entre el Comité sanluiseño y el cordobés, a cargo del doctor Juan Ues. “El relevamiento lo hizo totalmente San Luis con el permiso de Córdoba”, precisó Dávila, y agregó que se procesaron los datos de la encuesta y en adelante “compartiremos protocolos”.

El Gobernador comentó que de estar de acuerdo en las propuestas y responsabilidades, “se lograría un acta acuerdo entre los dos gobiernos”, lo que el mandatario puntano ve con buenos ojos.

Antes de finalizar, explicó que el lunes no habrá reporte por el feriado del 17 de junio, en conmemoración de la muerte del héroe de la Independencia Martín Miguel de Güemes, ocurrida en 1821.

El primer mandatario dijo que convoca al sistema escolar para la celebración del 20 de Junio, en la que se realizará el acto para que el alumnado de 4º grado cumpla con la Promesa de la Bandera. “Será con mucha responsabilidad, queremos que sea alegre y cuidando los protocolos. Los chiquitos que no puedan o los papis no quieran, no lo harán”, resaltó Rodríguez Saá.