Los presidentes de las ligas coinciden en esperar a AFA

Todo indica que la vuelta a los entrenamientos de fútbol se aproxima. En San Luis y en un grupo de provincias donde el estatus sanitario es óptimo, el regreso parece incluso más cercano. Sin embargo, "cerca" significa eso, a una distancia corta expresada en metros, centímetros, horas, días o semanas, pero en ningún caso significa "ya".

Las prácticas de fútbol deben esperar para volver, aunque sea la parte física. Lo deben hacer porque dependen de dos habilitaciones: una del Comité de Crisis provincial, que tiene que autorizar a cada uno de los clubes; y la otra es el aval de AFA que, pese a no hacerlo de manera oficial o escrita, confirmó que ningún club puede volver hasta que no exista un protocolo único realizado por AFA y aprobado por Nación.

Hasta Marcelo Tinelli, flamante presidente de la Liga Profesional de Fútbol, les pidió paciencia a los clubes —sobre todo a los del interior, donde no hay casos— para regresar todos al mismo tiempo. Asimismo, recomendó que no vuelvan a la actividad física ni dentro ni afuera de las instituciones.

Con este panorama, los presidentes de las tres ligas de San Luis (la del Valle del Conlara, la Mercedina y la Sanluiseña) expresaron sus sensaciones con respecto al retorno del deporte más popular.

"Una decisión exagerada"

Mario Echevarría, presidente de la Liga Mercedina y representante provincial en el Consejo Federal, dijo: "La AFA está elaborando protocolos para poder evaluar la situación en cada provincia. Nos parece una medida exagerada para nuestro fútbol provincial, porque tiene la mirada puesta en los clubes de Primera División, en la que podemos estar de acuerdo que haya que nivelar para que todos arranquen a entrenar al mismo tiempo, pero no en nuestros equipos".

"Se lo hicimos saber al Consejo Federal y a partir de ahí vamos a esperar hasta la próxima semana, para saber cuáles son los protocolos que tenemos que cumplir. Mientras tanto, estamos con los clubes de Villa Mercedes elaborando nuestras propias reglas para presentarle al Comité de Crisis y en algunos casos ya hemos recibido respuestas", sostuvo el mercedino.

"Nos interesa que todos los clubes sean habilitados por el Comité de Crisis. Si no está la habilitación de AFA en ese momento, iremos a reclamar porque tenemos derecho por ser una provincia que hace más de 60 días que no tiene casos de coronavirus y que está haciendo las cosas bien en materia sanitaria", cerró Echevarría.

Un clásico. Alianza vs. Newbery, un partido que todos los mercedinos desean volver a ver, debe esperar.

"No hay apuro por entrenar"

Marcelo Demarchi, presidente de la Liga Futbolística del Valle del Conlara, comentó que no hay que precipitarse: "No va a volver el fútbol hasta fines de agosto o principios de septiembre, como mínimo. No hay apuro por entrenar, tenemos muchos meses para la puesta a punto. Yo bajé la orden de que no se puede entrenar, pero las distancias acá no son grandes, no voy a ir club por club controlando que se respete. Cada club tendrá su autonomía y estará expuesto a una sanción si lo descubren entrenando".

"Hay una realidad: en nuestro fútbol, donde la mayoría juega por amor al deporte, si no nos autorizan a jugar un ratito a la pelota en la práctica, al cuarto día de entrenamiento físico no va más nadie. Por eso yo creo que debería haber un protocolo para el amateurismo y para las provincias que no son de riesgo", concluyó Demarchi.

"Podemos esperar unos días"

El presidente de la Liga Sanluiseña, Fernando Aguilera, contó: "Nosotros estamos trabajando para la vuelta y siempre consultamos al Consejo Federal. Presentamos protocolos y desde la entidad nos dijeron que debíamos regirnos por el lineamiento de nuestro Comité de Crisis, por eso también continuamos con las tareas. Pero cuando nos llegó la orden de AFA, le pregunté a Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal, y me confirmó que quieren unificar las reglas para la vuelta y que estas sean aprobadas por el gobierno nacional".

"Entiendo la posición de los clubes que desean que las inferiores regresen, porque eso genera algunas fuentes de ingresos, pero no tiene sentido pensar en una vuelta para hacer ejercicios sin el espíritu del deporte. Nosotros insistimos en que todos los clubes soliciten la autorización a través de las plataformas del gobierno provincial para estar listos cuando esté todo dado", aseguró Aguilera.

Un viejo refrán popular reza "Vísteme despacio que tengo prisa". En este caso, le cae como anillo al dedo a la situación del fútbol de San Luis, donde todos los que rodean al deporte tienen muchas ganas de que la pelota vuelva a rodar, pero también donde nadie quiere arriesgar ni un segundo el estatus sanitario, que es un tesoro que construyó la sociedad.

Los tres dirigentes coinciden en que el regreso está cerca, pero lo importante es el momento en el que realmente todos los que practican puedan volver a competir o a jugar, por que eso es el fútbol: tan solo un juego.