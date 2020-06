Sofía González entrena duro para regresar a las pistas

A pesar de que la pandemia de coronavirus obligó a cancelar la actividad y varias competencias importantes previstas este año, la mercedina Sofía González se muestra tranquila y enfocada en el día a día. La pedalista de 15 años, con participaciones internacionales en pruebas de ruta y de mountain bike, continúa trabajando duro apostando en una posible reanudación de la temporada y a un objetivo mayor planificado a largo plazo: los Juegos Olímpicos de la Juventud 2022 con sede en la ciudad de Dakar, capital de Senegal.

"Al principio cuando se decretó la cuarentena y no se podía salir trabajaba en mi casa con los rodillos. Ahí me tuve que adaptar, comprar además unas pesas para hacer la parte física porque no tenía nada. Después cuando habilitaron las salidas, empecé a entrenar de acuerdo a la terminación del documento y ahora lo hago todos los días. Estoy súper contenta, porque era lo que necesitaba para sacarme un poco el estrés. Sigo la rutina al pie de la letra, ya que si bien no se sabe cuándo vuelve la actividad hay que estar preparada", comentó Sofi, que es entrenada por Josué Moyano.

Sofía comenzó a correr desde muy pequeña. Sus primeros pasos fueron en el mountain bike, donde gracias a su talento cosechó innumerables podios. Y desde el pasado año se lanzó a las ruedas finas, como parte de un proyecto ambicioso que apunta a los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2022. Sobre el asfalto se adaptó rápido, y viene sumando conocimientos, kilómetros y roce internacional, tras haber estado la temporada pasada compitiendo en Bélgica.

Para este año, la mercedina tenía una agenda cargada de compromisos. Arrancó en febrero corriendo en ruta en Uruguay, luego concentró una semana con la Selección Nacional en el Cenard y después fue a Formosa para animar el Argentino de Ruta de Menores y Juveniles. Al regresar vino el parate, y un largo período de inactividad que bajó varias pruebas importantes del calendario.

En la bici de mountain bike. Es el punto fuerte de la mercedina, cosechó varios podios. Foto: El Diario.

"Cuando volví de Formosa tenía pensado correr el Panamericano de mountain bike en San Juan, pero se suspendió. Ahí dije de ir al Argentino de Altas Cumbres —de mountain bike— y también se canceló. En esta época yo tendría que estar en España, viajaba en abril por cuatro meses y se suspendió todo. Ahora hay que esperar, ver qué carrera se podrá correr. Todavía no han dicho nada", señaló la joven ciclista, que también se lamentó de la baja de los Juegos Binacionales de Santiago de Chile, donde tenía depositada la esperanza de conseguir medallas.

Sofía, que espera con ansiedad volver al ruedo ya sea sobre una bici de ruta o de mtb, no baja los brazos. Sigue entrenando duro para estar en óptimas condiciones una vez que regrese la competencia. Está dispuesta a dar todo y a seguir creciendo. Luchar para mejorar y tener chances de ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar. "Mi idea es no perder el ritmo, continuar apostando al ciclismo de ruta y al mountain bike", cerró Sofía.