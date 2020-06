Amor por el estudio: caminaba ocho cuadras para hacer la tarea

Nicolás Tobares cursa el segundo año de la secundaria en la escuela Nº 31 "Mariano Moreno". Cuando inició la cuarentena no tenía internet en su vivienda, por lo que caminaba ocho cuadras hasta llegar a un colegio cercano para tomar señal y descargar las actividades en el celular de Mónica Núñez, su mamá. Volvía a su hogar para realizar las tareas y una vez que las terminaba, hacía el mismo trayecto para poder enviarlas por la plataforma correspondiente. Él ya no pasará más frío para cumplir con los deberes porque el Gobierno de la Provincia, al conocer su sacrificio, lo premió con la instalación de una antena wifi en su casa.

El chico de 13 años vive con sus padres y sus tres hermanos en el barrio San Antonio. La mayor es Ana, de 17 años, y los dos menores son Candela de 11 y Mateo de 7. Entre ellos se pusieron de acuerdo y establecieron turnos para cumplir con sus responsabilidades escolares con la netbook y los dos únicos celulares que tienen en la familia.

"Soy bueno en matemáticas, tengo uno de los mejores promedios. Cuando mis compañeros o mis hermanitos no entienden algo yo les explico", comentó el adolescente.

Mónica y Héctor, los padres del jovencito, sienten un gran orgullo por la personalidad, predisposición y responsabilidad del muchacho. "En un tiempo de la cuarentena la pasamos muy mal y no teníamos qué comer, y él salió a pedir casa por casa, a una panadería o al almacén para poder tener un plato de comida. Yo soy empleada pública, soy ordenanza en la escuela "Benito Juárez", pero tengo arritmia cardíaca pulmonar. Me dijo el médico que tengo que tratarme con un especialista de pulmón porque no puedo respirar de noche. Mi marido es albañil y no tiene un trabajo fijo, así que se nos hace cuesta arriba muchas veces", explicó la mujer.

En familia. Nico junto a sus papás Héctor y Mónica y sus tres hermanos. Foto: Héctor Portela.

Además, la mamá contó que por su condición muchas veces cuando pasa algún momento de nervios los síntomas se manifiestan más fuerte. "Para mí era una gran preocupación que Nico se fuera a las siete de la tarde a mandar la tarea, porque ya está oscuro y es peligroso", sostuvo.

Algunos docentes del establecimiento educativo al que asiste Nicolás conocían que no tenía internet y por eso flexibilizaban algunos plazos de entrega. "Un día le comenté al profe de biología que me tenía que ir ocho cuadras para descargar la tarea. Así empezó a divulgarse y llegó a oídos del Gobierno. Estoy muy contento y agradecido, ya no voy a pasar más frío por ir hasta allá", expresó el segundo hijo del matrimonio.

El adolescente también confesó que en el barrio no tiene muchos amigos, pero en el colegio sí tiene buena relación con todos sus compañeros y se ayudan entre todos cuando alguien no entiende algún concepto de alguna materia. "Son muy buenos. Si ellos no saben algo de matemáticas, por ejemplo, yo les explico sin ningún problema", contó.

Nicolás se mostró muy contento con la antena que instaló el equipo de la Autopista de la Información. "Ahora ya me voy a quedar tranquilo en casa a hacer los deberes y les voy a poder consultar a los chicos desde el teléfono de mi mamá si no entiendo alguna consigna. Me gusta ir a la escuela y extraño ir porque están mis amigos y, además, allá tengo las tareas al día. Hacer los trabajos por plataforma es más difícil y si no tenés los materiales, no siempre podés cumplir", dijo.

Cuando sea grande desea ser jugador de fútbol profesional. Es hincha de Boca y actualmente entrena en el club Sportivo Pueyrredón. "Si no me puedo ir a Buenos Aires, voy a seguir estudiando para ser barbero o mecánico. Me gustan las dos cosas", dijo, de manera soñadora.