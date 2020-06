Facundo Olguín, un triatleta que entrena a toda máquina

Siempre anda con una sonrisa. Así es Facundo Olguín (21 años), un triatleta de San Luis que el último verano logró competir entre los elite en varias carreras muy importantes como el Triatlón Internacional de La Paz o el Vendimia en Mendoza. Y por estos días, "El Facu", como todos lo conocen en el ambiente, sonríe aún más porque puede entrenar las tres disciplinas de su actividad: natación, ciclismo y pedestrismo. "Arranqué con la pileta y estoy yendo todos los días. Y los domingos, que está cerrada, hago trabajos con bandas en mi casa para imitar los movimientos", dijo.

A diferencia de otros deportes, en donde el aislamiento obligatorio llegó cuando las temporadas se ponían en marcha, en el

triatlón estaba a punto de culminarse, ya que las grandes competencias están en pleno verano. La única carrera que Facundo Olguín tenía en su agenda y no pudo realizar fue la final de la Copa Nacional Sprint en San Fernando del Valle de Catamarca, prevista para principios de abril.

“El corazón daba respuesta pero las piernas estaban lentas. Poco a poco fui encontrando el ritmo". Facundo Olguín.

Pero dio vuelta rápido la página y se puso a trabajar en su casa en fuerza y flexibilidad para cuando sea la hora de volver a correr, andar en bicicleta o nadar. Al habilitarse los "Deportes Fase 1" en San Luis pudo trotar y hacer ciclismo. "Estoy haciendo mucho volumen más que trabajos específicos, bien aeróbicos, con una intensidad moderada. En el atletismo me costó la primera semana. El corazón daba respuesta pero las piernas estaban lentas. Poco a poco fui encontrando el ritmo y las piernas se van sintiendo mejor. Y en la bici me sentí muy bien debido a los trabajos de fuerza que veníamos realizando en casa. He logrado trasladar todo eso en ambas disciplinas", subrayó.

Y en los últimos días, tras habilitarse los "Deportes Fase 3", volvió a la natación. Así lo contó: "Fue raro volver a nadar porque perdés un poco la sensibilidad. Es como que agarrás el agua y no avanzás. Parece que estuvieras en dulce de leche (risas)".

Esa disciplina quiere trabajarla de la mejor manera, porque entiende que es su punto débil: "Es algo que me cuesta y es verdaderamente clave para la distancia que yo corro. Por ahí, los chicos que corren medio Ironman no le dan mucha importancia porque es menos del 30% de la carrera".

Piensa en lo que viene

Hasta febrero de este año, sus entrenadores eran Ramiro Fuentes en ciclismo y atletismo, y Lucas Giménez en natación. Pero actualmente trabaja bajo las órdenes de Miguel Seaone, un entrenador de Buenos Aires, quien también está al frente del seleccionado argentino juniors. "Empecé con él después del Vendimia. Con respecto a mis anteriores entrenadores los trabajos no varían mucho, pero noto más volumen y más turnos de entrenamiento", contó.

Su última carrera. En el duatlón Corre Juan, a principios de marzo. Foto: El Diario.

Facundo Olguín corre distancia Sprint (750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5K de pedestrismo). "En estos meses quiero trabajar la natación porque en esta distancia como saliste del agua posiblemente terminés la carrera. En el ciclismo si se te escapó el pelotón de punta es muy difícil tomarlo", agregó.

Olguín también estudia, por eso no quiere desaprovechar estas semanas. Así lo explica: "Estoy en cuarto año de Educación Física. Quiero hacer una buena carga de volumen ahora, porque cuando vuelva a cursar no tendré la disponibilidad actual para entrenar".

Por último, y si bien no es momento de pensar en competencias, tiene claro cuáles son sus objetivos para el verano. "Quiero correr otra vez la Copa Nacional y clasificar a la final de nuevo. Y después hay carreras clásicas que uno no quiere perderse, como La Paz en Entre Ríos o el Vendimia. También hay un triatlón lindo de Oscar Galíndez en Almafuerte y el Triatlón del Sol en San Juan, que también me gustaría hacer".

Para eso, antes deberá entrenar, y mucho. Lo tiene claro, por eso trabaja a toda máquina para llegar de la mejor manera y codearse otra vez con los mejores del país.