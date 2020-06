La Cámara de Comercio pide que erradiquen a los manteros

La Cámara de Comercio de San Luis pide que erradiquen del Paseo del Padre a los manteros. Aseguran que ya lo solicitaron formalmente a la Municipalidad y al Concejo Deliberante capitalinos para que normalicen esta situación. Advirtieron que actualmente son cerca de 30 los que trabajan de manera informal.

El directivo de la entidad que nuclea a los negocios y vicepresidente de la CAME Joven, Emmanuel López, admitió que la instalación de los vendedores ambulantes es una problemática antigua, pero que en los últimos años resurgió en el Paseo del Padre, por lo que los comerciantes de la zona están molestos, ya que lo consideran una competencia desleal para aquellos que cumplen con sus obligaciones tributarias.

Según la Cámara, unas 30 personas se dedican a la venta ambulante en el Paseo del Padre.

"Desde hace 20 años que se trabaja para mejorar el centro de la ciudad y hoy nos encontramos en algunos lugares con la imposibilidad de circular debido a los manteros. Esto genera una gran complicación para todos", expuso López, quien puso el acento en que la mayoría de estas personas están en un ámbito informal. "Esto no puede suceder de esta manera y se debe erradicarlo, lo cual no significa que les coartemos la libertad laboral. La misma Constitución habla de obligaciones para quienes trabajan y hay que cumplir con determinadas normativas, que se imponen a nivel municipal, provincial y nacional", aseguró.

El vicepresidente de la CAME Joven explicó que con los artesanos que están ubicados en las casillas de madera no hay inconveniente, mientras su trabajo coincida con lo que dicen hacer y detalló que justamente los que no están dentro de ese circuito comercializan productos que provienen de talleres clandestinos. "No podemos dejarlo librado al azar. Hay delitos federales como la falsificación de marcas y se tiene que actuar", manifestó.

Ante este panorama, López destacó que ya le pidieron tanto al Municipio como a los concejales que tomen alguna medida. "Son alrededor de 30 personas las que están en esta condición. Nos dijeron que iban a analizar para ver qué solución nos pueden dar. Deben constituirse de manera formal, no son artesanos y no pueden estar en ese lugar que en algún momento se les permitió", enfatizó.

El directivo insistió en las condiciones de desigualdad que generan los vendedores informales. "Está bien que se los ayude, pero no hay que generar una competencia desleal. Los comerciantes pagan impuestos, tributos y están en regla, mientras que a los otros no los controlan y no se los sanciona", concluyó López.