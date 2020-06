Abrió la escuela para que dos chicos prometieran la Bandera

Siete de los nueve alumnos que conforman la matricula total pudieron volver a su escuela, la 146 “Granadero Tomás Cuello”, el centro educativo y social de Paso del Rey. Luego de tres meses sin asistir al establecimiento, pudieron hacerlo este viernes para conmemorar el fallecimiento de Manuel Belgrano y para que dos de ellos hicieran su promesa a la Bandera. “Salve, Argentina, bandera azul y blanca”, reza el verso elegido por la directora, Silvia Gómez, para dar inicio al acto, mientras era izado el pabellón patrio.

Noventa días con sus noches pasaron desde la última vez que Silvia estuvo con sus nueve alumnos en la escuela. Ese jueves se despidieron con un “hasta mañana, señorita Silvia”. El “mañana” tardó, pero el viernes 19 de junio se hizo realidad y un equipo periodístico de El Diario de la República fue testigo. La promesa de lealtad a la Bandera de Yasmina y Daniel, los únicos dos alumnos de cuarto grado, fue el motivo de reunión. Con barbijos y distancia social, la abanderada, sus dos pequeños escoltas y dos alumnos de primer grado fueron testigos del acto, que fue sencillo pero significativo.

Paso del Rey está a unos 75 kilómetros de la ciudad de San Luis. Hace trece años, Silvia Gómez los recorre todos los días para llegar a las 8 de la mañana y abrir la escuela. A esa hora prepara el desayuno, junto a personal no docente que la acompaña. Los nueve alumnos que ocupan cursos desde primer a sexto grado llegan a las nueve de la mañana, desayunan y se aprontan a recibir las clases. Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Música y Educación Física son las materias que la misma Silvia les dicta. Una sola mujer, quien se desdobla en directora, maestra, ordenanza y, muchas veces, en segunda madre.

Paso real y con historia

En las actas sobre la historia de la escuela, fundada el 2 de junio de 1903, están asentados varios acontecimientos. Según lo escrito, la localidad adoptó como nombre Paso del Rey porque el virrey Sobremonte descansó a orillas del río La Hondonada en una ocasión en que huía de una batalla.

En 1977 se inauguró el edificio en el que actualmente funciona la escuela. La construcción se presenta como una típica escuelita rural. Un pequeño salón, con su correspondiente hogar a leña. Dos aulas ornamentadas cada una según el nivel, la primera para sus alumnos de primer, segundo y tercer grado, y la otra para cuarto, quinto y sexto. La cocina, donde las mujeres que acompañan a la directora todos los días preparan el almuerzo a los nueve alumnos. Y afuera, frente al horno de barro, los baños.

Centro social del pueblo

La institución educativa es el centro social del pueblo. Allí acuden los 85 habitantes del distrito al momento de votar cuando son las elecciones, a vacunarse cuando llega el camión sanitario, a capacitarse cuando el Ministerio del Campo instrumenta sus campañas, a comer y celebrar en ocasiones festivas. “Cuando hay que pintar la escuela o arreglar algo, los vecinos, alumnos, exalumnos, padres, todos colaboran. Para todos es un orgullo. Saben que la escuela es de ellos y aportan para que sus hijos se formen, se eduquen y progresen”, le dijo Silvia a El Diario de la República.

Durante el aislamiento fue difícil, pero el vínculo directo entre la directora y la comunidad no se cortó. Vía mensajes de texto y por la aplicación WhatsApp, la docente coordinaba con los padres para dejarles una vez por semana las actividades para sus pequeños y algunos elementos para que la subsistencia lejos de la ciudad les sea posible. “Los niños desayunan y almuerzan en la escuela, así que durante el aislamiento se les entregaba la tarea junto a los productos correspondientes para cada alumno todas las semanas”, relató la directora.

Silvia conoce los tiempos de la vida en el campo. Nació, hace 50 años, en La Llave, Mendoza. Hoy, convertida en maestra, brega por brindar a sus alumnos lo que ella tuvo: educación para progresar. “Hace trece años llegué por primera vez a Paso del Rey, me presenté como la directora y nunca me imaginé que me iban a atrapar. Siento un orgullo inmenso y una gran felicidad por formar parte de la comunidad y ayudar a progresar”, confesó emocionada.