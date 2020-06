Las bomberas se abren paso y pisan fuerte con su vocación de servicio

Me costó muchísimo porque cuando llegué a la mesa eran todos hombres, me miraron con cara de '¿qué hace esta mujer acá?', y la verdad es que me tuve que preparar para sentarme y decir 'las mujeres también podemos ocupar un lugar importante dentro del sistema de bomberos'”, expresó Susana Tello, quien rompió el famoso techo de cristal y llegó a ser una de las autoridades provinciales de la entidad que nuclea a esas asociaciones.

En la provincia hay alrededor de 120 chicas que decidieron dedicarse a luchar contra las llamas y salvar vidas. Hoy, cuando se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario, Susana Tello, Valentina Palermo, Martina Milagros y Noelia Domínguez cuentan sus experiencias como bomberas.

Las mujeres dejan huellas en profesiones que históricamente fueron de hombres. Derriban estereotipos y demuestran que no hay límites. “Luchamos mucho para incluirnos y que nos dejen hacer las actividades que solo hacían los bomberos. Era como que ellos creían que nosotras no podíamos cumplir las mismas funciones", contó la primera presidenta de la Federación Sanluiseña de Bomberos Voluntarios.

120 bomberas son las que luchan en toda la provincia para combatir incendios y rescatar víctimas ante cualquier emergencia. En total hay alrededor de 540 bomberos y bomberas voluntarias en San Luis.

Susana también ocupa los cargos de vicepresidenta del Consejo Nacional de Bomberos y de la Fundación: es la primera mujer en ocupar estos puestos. Desde su lugar, organiza capacitaciones con perspectiva de género a nivel provincial y en todo Cuyo.

“De a poquito trabajamos con los bomberos y hoy puedo decir que tenemos mujeres incluidas en los departamentos Brec, un área que es bastante complicada, ya que es todo lo referido a estructuras y derrumbes”, explicó.

Compañerismo. Valentina y Martina dicen que al cuartel capitalino lo caracteriza la unión entre colegas. Foto: Marianela Sánchez.

Se ganaron su lugar de a poco

La referente provincial contó que en los accidentes viales la destinaban a cortar el paso de los transeúntes. “Les hicimos ver que la presencia de las bomberas era importante porque no solo teníamos el rol de mujer sino también el de madre y sabíamos cómo controlar o contener a la víctima en el momento de la emergencia”.

“No fue fácil, pero tampoco imposible. Cuando una lo lleva en la sangre y lo siente, es algo que una ama. Aún soy bombera voluntaria, vengo de las bases en donde una sabe lo que es tomar frío y quemarse los pies porque a veces no tenés borcegos”, expresó.

Actualmente en la provincia hay alrededor de 540 bomberos voluntarios, de los cuales 120 son mujeres. El año pasado fue reconocida a nivel nacional la primera bombera trans del país, Cintia Brandana, de Villa Larca.

“Desde el momento que jurás ser bombera voluntaria pasás a estar en contacto con las víctimas y es una responsabilidad más que seria y te comprometés con la humanidad”, dijo Susana.

Valentina Palermo es otra de las revolucionarias que sigue los pasos de Susana. La joven de 20 años es cabo primera de los Bomberos Voluntarios “Subcomandante Carlos Horacio Balduz”, de la capital. “Los dos aspectos esenciales de un bombero o una bombera deben ser el amor al prójimo y la vocación de servicio”.

La joven tuvo sus primeros pasos en la profesión a los 16 años y actualmente está en el cuartel aislada, debido a la pandemia. “Tenemos compañeros y superiores que nos ayudan muchísimo, no nos diferencian por ser mujeres. El trabajo que hacemos es igual que el de un varón, no nos superan, nuestro trabajo es el mismo”, indicó.

Martina Milagros coincidió con su par sobre el trato de sus compañeros hacia ellas y explicó que entró a la profesión porque le causó curiosidad cuando estaba en la secundaria. “Me gustó y quería sentir lo que era estar arriba de una camioneta o de un camión, estar en un incendio. Vine un día y me quedé, no me voy más”, expresó.

En el sur hay muchas valientes. Noelia Domínguez es una de ellas: actualmente es jefa del Cuerpo Activo de Buena Esperanza.

La bombera lleva 14 años en el cuartel, pero no es la única, ya que siete colegas la acompañan. “Estuvimos en el incendio de las Sierras Centrales (NdR: provocado el viernes 15 de mayo, entre Potrero de los Funes y La Punta). Fue una buena experiencia porque nuestro terreno es llano y allí es todo lo contrario. Tuvimos la suerte de volver sanas”, dijo.