Se realizó una marcha federal contra el ajuste en discapacidad

El lunes por la mañana profesionales, familiares e instituciones del área de discapacidad se movilizaron en las plazas Independencia (de San Luis) y San Martín (en Villa Mercedes) para reclamar por el lento accionar del sistema prestacional a nivel nacional.

“A nivel nacional son muchas obras sociales, depende de los prestadores, con algunos sí y con otros no, hay irregularidades en todas las obras sociales”, dijo Soledad Ochoa, referente de Prestadores de Discapacidad Unidos, respecto a cuáles son los inconvenientes que están teniendo.

“San Luis se moviliza para que podamos hacer eco de este reclamo, que es de muchos años. No es una cuestión del gobierno actual ni política, sino de cambiar el sistema de prestaciones y mejorar lo que es el derecho de las personas con discapacidad y el derecho nuestro como profesionales y trabajadores”, amplió Ochoa, en nombre de todos los prestadores que se desempeñan en el área de discapacidad, profesionales de la salud, transportes, instituciones, y familias.

La movilización fue de nivel federal y las banderas y pancartas se mezclaron con barbijos y caminatas a distancia, porque los asistentes cumplieron con todos los protocolos de seguridad.

Hubo integrantes de los centros de día, representantes de algunas oficinas especializadas y familiares. Por razones de salud, pacientes de riesgo y otros trabajadores en horario laboral dijeron “presente” de manera virtual, a través de las redes sociales, con posteos de los hashtags oficiales: #Lunes22DiscapacidadSeMoviliza, #NoAlAjusteEnDiscapacidad, #PrestadoresDiscapacidadUnidos, y #DiscapacidadEnCrisis

Entre las manifestantes se encontraban madres, padres, amigos y familiares de personas con discapacidades, como Romina Lavigne. Su hijo tiene 14 años y parálisis cerebral, una encefalopatía crónica no evolutiva “y nos afecta en todos los ámbitos porque no es un paciente de riesgo respiratorio pero igual no lo dejan asistir a las terapias en consultorio”, contó. “Las obras sociales nos enlentecen las autorizaciones y cuesta volver a darle lo que él necesita y los derechos que tiene”, llegó a decir antes que se le cortara la voz de la emoción.

Otra familiar que pedía por la salud de su hijo es Johana López, mamá de Luciano, de 12 años. “Es importante que sus derechos sean respetados como adultos y personas, para que puedan habilitar los espacios que les corresponden”, resaltó López, que es acompañante terapéutica.

“En esta condición, la ansiedad es un factor negativo, entonces lo importante es que podamos hacerlo notar”, explicó la profesional. “Que esto se vea: el área de discapacidad dejó de quejarse para movilizarse”, enuncio López. “Eso queremos remarcar, que sus derechos los vamos a hacer valer”, sostuvo.