Una joven denunció haber sido abusada en un descampado en La Punta

“Yo estoy bien, pero esto podría haber sido peor”, dijo Tamara Pérez en una publicación de Facebook, tras denunciar haber sido robada y abusada en un descampado de La Punta. Ahora el Juzgado de Instrucción en lo Penal 2 y la Comisaría 37º investigan lo ocurrido.

Según la denuncia radicada en la dependencia local y los testimonios de la joven de 22 años en sus redes, sucedió cerca de las 19 mientras cruzaba un descampado que divide los módulos 10 y 11. Pérez regresaba a su casa, luego de visitar a su madre, cuando un hombre la agarró por detrás y comenzó a tocarla.

“Lamentablemente no le pude ver la cara, porque estaba todo muy oscuro (los que viven en la punta saben que hay que cruzar descampados para llegar a cualquier lado y la mayoría no están iluminados). Más allá de no llegar a su objetivo (violarme), me alcanzó a tocar bastante, me lastimó la cara y logró robarme plata de la cartera”, narró la joven en Facebook, donde subió las imágenes de su rostro herido tras la agresión.

Luego de quitarle $4 mil de sus pertenencias, el agresor huyó por el descampado. Pérez volvió a la casa de su madre y llamó al 911. El parte policial informó que la joven fue asistida por personal del Sempro y de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia.

Una vez en la Comisaría 37º, le tomaron la denuncia y describió al agresor como un hombre delgado, de un metro setenta de estatura aproximadamente y vestido con ropas oscuras.

Además, los efectivos realizaron rastrillajes en la zona, tomaron fotografías y consultaron con los vecinos en busca de testimonios.