Merlo: el transporte funciona con el 20 por ciento de la operatividad

Villa de Merlo no escapa al escenario de la crisis del transporte. La empresa que presta el servicio urbano, El Merlino, comenzó a trabajar en los primeros días de enero y el aislamiento provocó un fuerte impacto en su economía. Según señaló el delegado de la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), Ricardo Torres, hubo una reducción importante en las frecuencias. Por ahora los choferes no van al paro para evitar más dificultades a los usuarios.

“Solo trabajamos con el 20% de la operatividad y no queremos perjudicar a la gente. Si bien no escapamos al contexto y tenemos inconvenientes, tratamos de no llegar al paro”, afirmó.

Según detalló, el mes pasado la empresa estuvo sin actividad, pero la medida no correspondía a una acción de lucha, sino que obedecía a la espera de la implementación de las pautas de seguridad para prevenir el contagio de coronavirus.

“El Merlino es una pequeña empresa y tratamos de entender la situación para no llegar a un paro. La situación aquí no es la misma que la de San Luis, por ejemplo. Nosotros transportamos alrededor de 60 pasajeros diarios. Para dar una idea, recaudamos alrededor de $2 mil en las 3 líneas que funcionan y el combustible cuesta $8 mil, es complicada la situación”, manifestó.