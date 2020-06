“El Lobo” está en marcha con casi todas sus actividades

Uno de los clubes más grandes de la provincia, por historia e infraestructura, comenzó a trabajar en casi todas sus disciplinas tras el aislamiento por la pandemia de coronavirus. Las primeras actividades que se pusieron en marcha en GEPU fueron las habilitadas como “Deportes Fase 2”: pelota paleta, tenis de mesa y tenis en las instalaciones de calle Tomás Jofré, y puntualmente el tenis también en las canchas del predio de Riobamba.

“Hemos ido habilitando actividades de acuerdo a las autorizaciones que daba el Comité de Crisis provincial. Todas con su correspondiente protocolo. Y la semana pasada nos aprobaron los entrenamientos de los deportes en equipo, siempre sin contacto. Así que el hockey y el básquet también están trabajando. La única actividad que no arrancó fue el fútbol”, dijo Rafael Costa, presidente de la institución.

Pelota. Desde hace varias semanas puede jugarse. Foto: Marianela Sánchez.

Y continuó: “Nos tomamos el tiempo necesario para hablar con los profesores, los papás y hacer concientización sobre los protocolos. Estamos muy contentos porque las actividades arrancaron bien, con el distanciamiento necesario y un cupo de no más de 10 personas por cada entrenamiento”.

Los deportes en conjunto

En el básquet, disciplina representativa de “El Lobo”, comenzaron a trabajar todas las categorías, a excepción de la Primera. “Se pusieron en marcha las divisiones formativas y el Mami Básquet. Con la Primera tenemos planeado que vuelva la próxima semana, aunque aún no sabemos si se jugará o no el torneo local. Y la idea es que Pepe Franzi continúe”, explicó Costa. Sobre el Torneo Federal, agregó: “A nivel nacional se cancelaron todas las categorías. No hay ningún tipo de información de cómo continuará. A mí me parece que este año será difícil que se juegue”. Y en cuanto al hockey contó que ya entrenan “todas la categorías”.

Los profesores, los jugadores y los padres están muy contentos de volver al club. Nos hacía falta a todos”. Rafael Costa.

La única disciplina que aún no pudo reiniciar las prácticas en GEPU —siempre con distanciamiento— es el fútbol, ya que AFA no permite todavía la vuelta a los entrenamientos hasta que todo el país se encuentre en Fase 4 con respecto al coronavirus. “La presentación del protocolo y la habilitación ya están. Pero aún no se puede entrenar. Estamos a la espera. Ojalá que se resuelva pronto y que los chicos puedan volver a encontrarse. Los clubes lo necesitamos y los profesores precisan trabajar”, sostuvo el presidente de “El Lobo”. El predio de calle Centenario, en donde está el estadio “El Panorámico”, es el único que no tiene actividad.

El "Perazzo". Vuelve a tener vida tras un par de meses. Foto: Marianela Sánchez.

“Sumamente contentos”

Costa, como presidente de GEPU, hace unos días atrás participó de una reunión con el intendente de la ciudad de San Luis, Sergio Tamayo; la jefa del Programa Deportes de la Provincia, Cintia Ramírez, y los presidentes de otros tres clubes: Lafinur, Sociedad Española y CAI San Luis. Al respecto, contó: “Estamos sumamente contentos. Desde el año pasado veníamos trabajando para ver si podíamos obtener alguna ayuda para el predio del básquet y salió ahora. Nos dio una mano el Programa Deportes y podemos obtener este subsidio que son $ 500.000 por parte de Nación para infraestructura. La prioridad es hacer los dos baños nuevos —damas y caballeros— e intentaremos terminar los dos vestuarios. Sacando números, buscando precios, no sé si alcanzará para más. Pero haremos lo que más podamos”.