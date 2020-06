Con el corazón añejo

El extraño de pelo largo. El joven mercedino, de 18 años y con su particular manera de ver al rock and roll, logró en poco tiempo presentarse en los escenarios con los ídolos de su infancia.

Con el alma encapsulada en un joven cuerpo de 18 años, Ulises Balza tiene el espíritu setentista dentro de su ser. Aunque vive en pleno siglo XXI, se sumerge en los ritmos musicales de los principios del rock nacional y en aquellas canciones que le dieron vida a un estilo que marcó al país en una época crucial.

Ulises, gracias a su madre y su padrino, escuchó desde la cuna a bandas que consolidaron el género como Pescado Rabioso, Vox Dei o Polifemo. Por esa razón, en la actualidad su estilo como guitarrista está marcado por aquellos grupos que hoy son leyenda.

Balza nació en Villa Mercedes y comenzó a estudiar guitarra a los 6 años con el jazzista Esteban Ramos. Luego de dos años de práctica, abandonó y decidió aprender en su casa. Al pequeño Ulises le gustaba imitar a los guitarristas que le presentaba su padrino, el folclorista Charly Guzmán, quien lo ayudó también con los acordes y los ritmos en el instrumento.

"A los 12 armé mi primera banda de blues y rock, que se llamaba Compacto. Un año después me presenté por primera vez en un escenario y al mismo tiempo integraba la banda de música de la Escuela Normal, una experiencia que me ayudó a perfeccionarme", recordó.

En el 2015, Ulises decidió representar al colegio en los Intercolegiales Culturales y junto con sus compañeros pasaron a la segunda instancia. En ese momento su vida dio un vuelco inesperado.

“Cuando me subo al escenario siento que estoy en el mejor lugar. Es todo un acontecimiento”

El jurado estaba compuesto por artistas de la provincia, entre ellos, el legendario baterista “Black” Amaya. Balza no podía creer que tocaría para uno de sus músicos favoritos. "Toda mi vida escuché Pescado Rabioso y conocer a Black fue un sueño hecho realidad", recordó.

Pero la alegría no quedó solo en ese escenario. Luego de verlo tocar, Amaya lo invitó al próximo recital que presentaría en Villa Mercedes y Ulises no titubeó. Un mes después ya formaba parte de Los Comechingones, la banda que acompañó al baterista durante un largo tiempo.

En la actualidad, el joven villamercedino no solo tiene contacto con “Black”, sino también con Rino Rafanelli y Luis Robinson, pilares del rock setentista que encontraron en Ulises un talento para explorar.

"Es como tocar con mis superhéroes favoritos. Sé que no muchos jóvenes incursionan en este estilo, pero a mí me encanta. Tuve la suerte de que los grandes maestros del rock me tomen en cuenta y eso es inolvidable", concluyó.