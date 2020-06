Ya está habilitado el registro para los alojamientos turísticos

San Luis está a un paso de ser la primera provincia en habilitar las actividades hoteleras. El estado sanitario logrado ha permitido que paulatinamente se reactiven algunos rubros. El sector turístico ya tiene a disposición los formularios para que sus integrantes se registren. Serán capacitados por especialistas en buenas prácticas de higiene y prevención de la propagación del virus causante de la COVID-19. La inscripción se realiza a través del sitio web protocoloturismo.sanluis.gov.ar.

Desde ayer, los alojamientos turísticos —salvo hostels, campings y albergues transitorios— se pueden inscribir en el sitio. En el formulario deben dar cuenta de las habilitaciones municipales, provinciales y nacionales correspondientes de cada establecimiento y responder una serie de preguntas relativas a los protocolos sanitarios, que ya fueron publicados en el sitio www.sanluis.gov.ar/coronavirus/protocolos/. Además, deben confirmar la adhesión a los protocolos y las capacitaciones que serán dictadas por la Secretaría de Turismo.



Luego de que se realicen las capacitaciones, las entidades ya estarán en condiciones de abrir sus puertas. El coordinador de la Secretaría de Turismo, Luis “Piri” Macagno, estimó que para el 8 de julio se hará efectiva la reactivación del sector. “Los dueños de los establecimientos manifestaron la necesidad de recibir capacitaciones y se comprometieron a cumplir todas las medidas necesarias para preservar el estado sanitario logrado. El principal interrogante fue cómo manejar los espacios comunes”, le dijo Macagno a El Diario.



El protocolo apunta a la gestión de los espacios, limitando la capacidad máxima de los establecimientos a razón de una persona cada 2,25 metros cuadrados. A la vez que prohíbe la exhibición, en espacios comunes, de elementos que generen aglomeración; diarios, revistas e incluso el televisor quedarán vedados de uso. Otra de las restricciones es la prohibición de fumar en espacios abiertos. También los protocolos hacen hincapié en la preservación de la distancia, por lo que se deben adoptar medidas para colocar, entre los recepcionistas y los pasajeros, barreras físicas, como vidrio o acrílico, y la posibilidad de depositar llaves o tarjetas en un buzón. La obligación de dar cumplimiento a todas estas medidas recaerá en un encargado de seguridad e higiene en cada establecimiento.



“En general, estamos de acuerdo con los protocolos dispuestos por el Comité de Crisis. Todavía no nos han confirmado el inicio de las actividades, pero desde el sector nos estamos preparando”, dijo Rubén Giménez, presidente de la Asociación de Hoteleros de San Luis, al ser consultado por El Diario de la República.



Según lo expresado por el titular de la asociación de hoteleros, el turismo interno no genera las divisas necesarias para que la actividad sea rentable. Incluso muchos establecimientos han decidido no abrir durante el invierno. “Sin la ayuda del Estado no es probable que el sector se recupere”, manifestó Giménez.



Tratado de El Caldén

Respecto al tratado de El Caldén, celebrado con la vecina provincia de La Pampa, el coordinador de la Secretaría de Turismo refirió que “el convenio debe ser homologado por el Ejecutivo nacional. Ya han comenzado las tratativas con el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens”.