La Costa y Merlo fueron los lugares más elegidos por los mercedinos

Finalizó la primera quincena de enero y muchos mercedinos eligieron viajar a la Costa argentina, y los puntos con más asistencia fueron Mar del Plata y Villa Gesell. Dentro de la provincia, el destino que tuvo mayor concurrencia fue la localidad de Merlo. Varias agencias de la ciudad le comentaron a El Diario que esta temporada tuvieron un gran incremento en las ventas. El año pasado hubo más turismo interno debido a la situación de pospandemia que provocó el temor de los vecinos a quedar varados lejos de sus hogares por viajar a otro lugar.

Ariel Bustos, empleado de una de las firmas consultadas ubicada en Curchod 414, dijo que tanto la quincena que pasó como lo que queda de enero y todo el mes de febrero fue muy vendida y reservada, especialmente en la Costa. La gente eligió lugares como Mar del Plata, San Bernardo y Las Grutas. También comentó que con respecto al año pasado, esta temporada vendieron más.

“Todos estamos con mucho estrés en general, entonces creo que a pesar de la economía que actualmente tenemos, las personas priorizan la calidad de vida y deciden gastar en viajar”, dijo Yanet Cisterna, encargada de otra agencia del microcentro.

Los paquetes que ofrecen las diferentes empresas de la ciudad incluyen transporte, alojamiento, coordinación y asistencia. Suelen ser los más vendidos debido a que tienen todo lo necesario para vacacionar cómodos y seguros. "Algo peculiar que notamos este año es que a muchas personas les dieron vacaciones de un día para el otro; entonces, cuando supieron, vinieron a reservar un combo. Si bien algunos ya habían hecho consultas, no sabían con exactitud las fechas que iban a tener disponibles", manifestó Tamara Barrios, empleada de otro local situado en Pescadores 238.

En el sondeo que realizó El Diario también consultó a los diferentes comercios cómo manejaron el protocolo por COVID-19 y comentaron que hubo muchas dudas por la cantidad de vacunas que precisaban tener colocadas para viajar, especialmente al exterior, ya que esta temporada el lugar favorito por los mercedinos fue el sur de Brasil. "Para ir al país vecino piden tener como mínimo dos dosis contra el virus. Para moverse en Argentina no es obligatorio, pero nosotros igual pedimos que las tengan puestas, por las dudas", expresó Barrios y agregó: "Si bien la mayoría de las personas cumplen con los requisitos, a las que no, lamentablemente, no pudimos tomarles la reserva".

Por otro lado, el Previaje, que reintegra a quienes lo utilicen el 50% del valor de la compra del paquete, este año aún no se habilitó, pero los encargados de las agencias especularon con que habrá una nueva edición para la temporada baja.

Redacción/ALG