Sigue la incertidumbre sobre los paquetes de viajes para el verano

Antes del balotaje, los puntanos esperaban la definición a nivel político y las repercusiones en el sistema cambiario para definir sus vacaciones y la compra de algún paquete turístico. Sin embargo, tras la victoria de Javier Milei, la situación no cambió demasiado. Los que tienen la posibilidad de viajar esperan definiciones sobre la economía argentina para realizar sus reservas.

"Está todo parado, no se puede vender a nivel internacional porque no están recibiendo pesos. Después del balotaje aumentaron los precios y ahora con el traspaso de gobierno no han subido. Hay muchísimas consultas, pero nada más, creo que la gente está esperando. Hablo con colegas de otras provincias y están igual. Calculo que a fin de esta semana más o menos se va a ir estabilizando y se podrá proyectar lo que va a pasar", contó Viviana Morales de la agencia Alituris, ubicada en calle Colón.

Cerca del mediodía de ayer, la mayoría de las agencias estaban vacías aunque en el centro puntano sí había gente circulando.

"Estamos a la espera de las medidas del nuevo ministro de Economía. Hay un pequeño movimiento de gente, hay consultas y algunas reservas. Para la época del año están muy tranquilas las ventas. A esta altura en años anteriores con la política turística que implementaba la obra social del Estado, Dosep, ya el movimiento era importante. Con el cambio de autoridades está todo frenado", expresó Juan José Dasso, de la agencia homónima ubicada en la calle Rivadavia.

Para viajar a la costa los paquetes parten desde $140 mil, aproximadamente, por una estadía de cinco noches, siete días e incluye alojamiento, transporte y desayuno. Los montos dependen del nivel y los servicios de los hoteles.

En el caso de una estadía de siete noches y diez días con media pensión, traslado y alojamiento los paquetes están entre $260.000 y escalan dependiendo el servicio a elegir.

Otra de las particularidades es que en su mayoría consultan parejas, grupos de amigos y en menor medida familias.

"Estamos vendiendo, pero hubo aumentos de aproximadamente un 10% por las subas de combustibles. Vino mucha gente a reservar el sábado antes de la asunción del Presidente. De todas formas, con respecto a otras temporadas, hay menos ventas y la gente todavía especula con los paquetes de Dosep, pero no tenemos novedades", explicó Rocío Guerrero, de Daimar Tour, agencia ubicada en la peatonal de calle Rivadavia.

Sobre el turismo hacia Brasil, los trabajadores estuvieron de acuerdo sobre la situación. "Brasil está muy quieto por las medidas y los impuestos al turismo internacional", dijo Dasso.

Hasta mediados del mes pasado los paquetes a Brasil se podían pagar en pesos con tarifa dolarizada. Según indicó Morales, ahora los viajes se ofrecen, pero no se están adquiriendo porque en el exterior ya no reciben pesos, solo billetes de dólares.

Los paquetes al país carioca parten desde 400 dólares con siete noches, diez días e incluyen traslado en colectivo, alojamiento, desayuno, coordinación en viaje y fiesta de bienvenida. En algunas agencias los viajes parten desde 1.000 dólares.

Fin de semana largo

Durante el último fin de semana largo, los turistas nacionales e internacionales gastaron $74.880 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras, precisó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Indicaron que viajaron 960 mil personas. El gasto total se redujo debido a que en 2022 la fecha tuvo cuatro días.

Además, incidieron la pérdida de poder adquisitivo de las familias residentes, que limitó sus posibilidades de traslado, y el recambio de gobierno, "que mantuvo expectante a una parte de la población", remarcó CAME en un comunicado.

Respecto a la estadía, el promedio fue de 2,6 días y se destacó el turista internacional que, por la conveniencia cambiaria, permitió compensar el gasto del turista nacional.

El impacto económico, medido a precios reales, tuvo así una caída del 20% frente al 8 de diciembre de 2022.

El turismo extranjero se destacó entre los grandes aportantes a la fecha ya que en promedio gastaron 30.000 pesos diarios por persona, y la estadía media rondó en 2,6 días.

Redacción/MGE