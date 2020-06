Caso Ramos: las pruebas reunidas señalan que Núñez actuó solo

Para el juez de la causa, Marcos Flores Leyes, el procesado no tuvo cómplices. La defensa espera pericias.

El tiempo pasa, pero el dolor persiste, está intacto. Sus hijos, amigos, alumnos y vecinos la extrañan. Mónica Ramos era una mujer muy querida, no tenía enemigos. Y hoy se cumplen tres meses de su abrupta desaparición: la docente fue asesinada a puñaladas en su propia casa, cerca del mediodía. Los elementos reunidos en estos 90 días refuerzan las sospechas de que Héctor Federico Núñez, el único procesado por el caso, fue el autor del hecho y que actuó solo.

La pandemia también modificó la modalidad de trabajo en tribunales. A pesar de ello, la causa, que está en manos del juez Penal 1, Marcos Flores Leyes, no se detuvo.

"En el transcurso de la semana pasada y la anterior nos abocamos a la producción de testimoniales. Se le tomó declaración, a través de teleconferencia, a la hija de Mónica Ramos, quien reside en París, para que ratificara la denuncia. Se hizo presente también su hijo en sede judicial. Y esta semana continuaremos con más audiencias. Intentamos reproducir todas las testimoniales con los resguardos que la pandemia nos obliga a tener. El devenir de las declaraciones alimentan la hipótesis que se planteó desde un primer momento y que confirma la presencia de Núñez en el lugar", destacó Flores Leyes, en diálogo con El Diario.

Las averiguaciones llevadas adelante por efectivos del Departamento Homicidios bajo la coordinación de Flores Leyes marcó con solidez un sospechoso: Núñez. El hombre, de 32 años, fue captado por las cámaras de seguridad próximas a la casa de Mónica en días y horas previos al ataque. Merodeaba una y otra vez el domicilio de la profesora.

Los elementos recopilados y analizados fundaron la decisión de que el hombre fuera procesado con prisión preventiva por "Homicidio criminis causa en concurso real con robo calificado por escalamiento e incendio". Por el momento, no hay indicios contundentes de que ese mediodía Núñez haya actuado con algún cómplice. Así lo destacó el propio juez.

"Lo que obtuvimos en primera instancia de material fílmico y de otros elementos fue contundente en cuanto a la presencia de Núñez en el lugar", remarcó el magistrado.

El abogado de la familia de Mónica, Hugo Scarso, se mostró a tono con la línea que indica el juez sobre la presencia de Núñez en la escena. Pero refirió que tiene "alguna sospecha" sobre la participación de un segundo sujeto, pero aclaró que "no es concreta", por lo que es prematuro abundar en ello.

Según lo reconstruido, Núñez ingresó sin ayuda a la casa, atacó a Mónica y se llevó su auto, que luego abandonó a las pocas cuadras. Pero olvidó en la escena un objeto que fue revelador para los pesquisas: en la cochera se dejó un morral que tenía documentación bancaria a su nombre. En las imágenes en las que se lo ve caminar cerca del domicilio de Ramos lleva un bolso de esas características.

"Fue muy importante la declaración y labor de la perito de Delitos Complejos del Poder Judicial, Carina Bernal, en cuanto a la captura y análisis de las filmaciones de las cámaras. Dejan ver todos los movimientos hechos por Núñez quien, inexorablemente, es el autor material del hecho. Es quien estuvo en el techo, en el patio y fue filmado en varias ocasiones, a distintas horas, pasando y mirando la casa. La perito Bernal hizo un trabajo excepcional", afirmó Scarso.

La defensa: faltan pericias

Para los abogados del imputado, todavía resta analizar pruebas vitales que podrían despegar a Núñez. "Tuvimos testimoniales valiosas, pero son fundamentales los resultados de pericias, como los hisopados y las huellas dactilares levantadas en el lugar del crimen. Esos informes podrían exculpar a mi defendido totalmente. Eso lo podremos vislumbrar con esos estudios", aseguró Ricardo Gutiérrez, quien representa a Núñez junto a su hijo Ricardo Gutiérrez Esley.

Un pedido de justicia que sigue en pie

A tres meses de perpetrarse, el asesinato de su madre no está totalmente esclarecido, afirmó Martín Rodríguez, el hijo de Mónica. Y es por eso que el pedido de justicia sigue vigente. Semanas atrás él había lamentado que, por efecto de la pandemia, no hubiera mayores avances en la instrucción de la causa. “Expresamos nuestra solicitud para que la Justicia no se tomara cuarentena. Si bien lo hace a medio tiempo, por la emergencia sanitaria y los protocolos a seguir, la Justicia ya está trabajando. Tengo entendido que se retomaron las audiencias y también pericias que estaban en proceso”, contó el joven.

El mes pasado, los allegados organizaron una campaña a partir de videos que conocidos de Mónica hicieron, con su pedido de justicia. Tal repercusión tuvo que hasta participaron personas que residen en otros países. En junio, la idea es hacer una campaña “recordando cosas lindas de mi mamá, alguna anécdota, por ejemplo”, también en formato audiovisual, adelantó.